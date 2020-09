MATCHVINNER: Evertons Dominic Calvert-Lewin (i midten) feirer sitt seiersmål mot Tottenham. Richarlison (t.v.) og Yerry Mina er også fornøyde. Foto: ALEX PANTLING / X01348

Dette mangler Everton for å stresse de etablerte topplagene

Det er 25 år siden Everton vant en pokal – men ligastarten har vært lovende. Kan Liverpools blå bybror endelig kjempe helt der oppe?

Nå nettopp

Det har foreløpig blitt 1–0 borte mot Tottenham og 5–2 hjemme mot West Bromwich.

Everton hentet James Rodríguez (Real Madrid), Allan (Napoli) og Abdoulaye Doucouré (Watford) i sommer. Og håper at stortalentet Moise Kean kan blomstre, og at den engelske landslagskeeperen Jordan Pickford viser hva han duger til.

– Jeg har vært skeptisk til måten Everton har bygget lag på over de siste årene, sier VGs fotballekspert Tor-Kristian Karlsen.

– De har gjerne hentet dyre, etablerte spillere med fallende kurve fra topplagene, uten noen tilsynelatende idé om hvordan de forsterket helheten. Om man skal dømme fra de to første kampene, kan det imidlertid virke som at man han truffet godt på overgangsmarkedet denne høsten, sier Karlsen – og fortsetter:

– Den sentrale midtbanen er helt ny - og den trengte en oppgradering. Jeg er spent på om James Rodriguez klarer å levere jevnt utover en hel sesong, eller om den produktive starten kun er den energiforløsningen som noen gang fører med nye omstendigheter. Kvaliteten har han alltid hatt, men kontinuiteten kan fortsatt bli en utfordring.

Og så er altså spørsmålet om Everton, som sist ble ligamester i 1987, under Carlo Ancelotti kan utfordre de topplagene som har dominert i flere tiår?

– De mangler kanskje en sterk tilvekst på stopperplass og en klassespiss til for å virkelig stresse de etablerte topplagene. Men de tidlige signalene er allikevel positive for Everton, fastslår Tor-Kristian Karlsen.

Dominic Calvert-Lewin har fire mål på de to kampene til nå, men hadde «bare» 13 mål totalt sist ligasesong. Sesongene før der hadde han henholdsvis seks og fire ligascoringer. Så det går altså hele tiden den riktige veien for det som opprinnelig er et Sheffield United-produkt.

Nå får vi se om han presterer like bra i ligacupen - som Everton forøvrig aldri har vunnet.

VG-tips: Fleetwood-Everton

* Fleetwood Town kom seg helt playoff-semifinalene på nivå tre siste sesong, men så var det slutt. Foreløpig har laget vist den nødvendige mentaliteten for å prøve igjen i denne nye sesongen. Fire av fem matcher vunnet.

* Det er spennende tider for Everton nå. En manager av format i Carlo Ancelotti har lokket til seg spillere deretter. I forrige ligacuprunde fikk nivå fire-klubben Salford reisepass (3-0). Vi forventer rullering på laget igjen, for det tette Premier League-programmet er så krevende. Og gjenopptreningen i slutten av august og begynnelsen av september var kortvarig og ikke helt optimal for de aller fleste PL-klubber.

* Det er opplagt at Everton er kveldens favoritter, men 1,22-odds for Everton-seier i et vanlig HUB-spill er noe tynt. Begge lag scorer har vært Fleetwood-trenden i alle lagets fem matcher hittil. Et slikt spill gir 2,00 i odds, og må kombineres.

Spillestopp er kl. 20.40. Kampen går på VSport+ og Viaplay.

Publisert: 23.09.20 kl. 16:41

