Frekk Haaland-detalj i Dortmunds storseier

(Duisburg – Borussia Dortmund 0–5) Erling Braut Haaland (20) gikk målløs av banen i sesongens første offisielle klubbkamp, men utmerket seg likevel under Borussia Dortmunds festforestilling.

Den norske måljegeren virket ikke helt fornøyd da han ble byttet ut etter en knapp times spill av cupkampen mot Duisburg fra 3. divisjon.

Det ble ingen mål, men en tydelig opplagt Haaland bidro likevel med sitt: Like før pause fintet han ut Dominic Volkmer ved å hoppe over ballen og sette fart mot mål. Duisburg-forsvareren taklet ham bakfra som siste forsvarer og fikk direkte rødt kort.

ESPN beskriver 20-åringens overhopp som «magi».

Det samme kan sies om den påfølgende frisparkscoringen til Thorgan Hazard, som bøyde ballen i krysset på slående vakkert vis til 3–0 for Borussia Dortmund.

Da hadde Jadon Sancho scoret på straffe, mens hans landsmann Jude Bellingham hadde notert seg for mål i debuten etter en nydelig målgivende pasning av Hazard.

Sancho var det store samtaleemnet før kampstart på grunn av den langvarige koblingen til Manchester United, men Dortmunds sportsdirektør Sebastian Kehl gjentok i et TV-intervju med ARD før kampstart at han «skal spille for Borussia Dortmund denne sesongen».

Etter pause kunne Axel Witsel notere seg for en enkel scoring da han ble truffet av et Giovanni Reyna-frispark som satte keeperen ut av spill.

Erling Braut Haaland ble byttet ut like før timen var spilt og erstattet av Marco Reus, som brukte tre sekunder på å klare det Haaland – en sjelden gang – ikke klarte på 57 minutter. Etter å ha blitt servert av Sancho satte Reus i mål på sin første involvering.

Haaland ristet litt på hodet da han ble byttet ut, men kan trøste seg med at han kan stille til seriestart med friske ben. Lørdag klokken 18.30 tar Dortmund imot Borussia Mönchengladbach i Bundesliga-åpningen.

Da starter jærbuens jakt på toppscorertittelen i Bundesliga. Forrige sesong rakk han å notere seg for 13 scoringer – sjetteplass på listen – til tross for at han kom fra RB Salzburg i januar. Nå starter han likt som Bayern Münchens storscorer Robert Lewandowski, som stakk av med tittelen takket være 34 fulltreffere forrige sesong.

