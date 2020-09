Kallevåg stoppet TIL-festen: LSKs åttende kamp uten tap

(Tromsø-Lillestrøm 0–1) Serieleder Tromsø fylte 100 år, men LSK kuppet festen da Torbjørn Kallevågs scoring sørget for jubilantens første hjemmetap denne sesongen.

Tromsø ladet opp til kamp med festivitas og direktesendinger i lokale medier. Det var fest i byen og kake i pausen. Men det koster å fylle 100 år. Motstander Lillestrøm hadde en oppgave: Å ødelegge feiringen i nord.

Etter 15 minutter serverte Fredrik Krogstad lagkamerat Torbjørn Kallevåg med en liten stikker foran mål, Kallevåg satte ballen sikkert i mål forbi TIL-keeper Jacob Karlstrøm. En strålende scoring.

– En godt gjennomført bortekamp. Vi tar med oss tre poeng, det er viktig. Vi er gode i dag, da gjør vi det vanskelig for Tromsø. Dette er et steg i riktig retning for oss, sier Aleksander Melgavis til Eursport etter kampen.

Åtte poeng på syv kamper

Lillestrøm var nummer syv i Obos foran kampen på Alfheim. LSK startet sesongen med to seirer, så gikk det fem kamper uten en trepoenger. Men den 11. august snudde det for romeriksklubben. KFUM Oslo ble slått 2–1 og etter tirsdagens kamp mot Tromsø har LSK åtte kamper uten tap, og laget er bare fire poeng bak Sogndal på direkte opprykksplass.

MÅL: Lillestrøms Torbjørn Kallevåg (t.h.) scoret kampens eneste mål på Alfheim tirsdag kveld. Kaan Kairinen er klar for en scoringsklem. Fredrik Krogstad slo den målgivende pasningen (delvis skjult). Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Tromsø leder fortsatt Obos-ligaen etter halvspilt sesong, seks poeng foran LSK.

Men for 100-årsjubilanten har pilen pekt feil vei en stund. Tromsø startet med åtte strake seire, men på de syv siste kampene har TIL bare åtte poeng - av 21 mulige.

Tromsø-trener Gaute Helstrup har fått litt å tenke på.

– Vi skal bruke kampen for det vi kan. Vi er ikke gode nok defensivt. Og vi treffer ikke helt i presspillet. Vi har noen gode perioder, men de blir for korte. Vi får gratulere Lillestrøm, sier Helstrup til Eurosport.

– Vi nærmer oss noe

For LSK var det en utrolig viktig seier, dersom de bare skal spille en sesong utenfor Eliteserien. Og Lillestrøm var best. De var mest offensive og presise, selv om jubilanten skjerpet seg etter hvilen.

Tromsø hadde en kjempesjanse til å utligne. Et kvarter før slutt kom hjemmelaget fremover i høyt tempo. Kent-Are Antonsen slo perfekt inn foran mål, men ballen var akkurat noen få centimeter foran foten til Fitim Azemi.

LSK-spiller Thomas Lehne Olsen var strålende fornøyd med kampen, og titter oppover på tabellen.

– Vi ser at vi nærmer oss. Men vi prøver å ta en kamp av gangen, og vi er inne på noe nå, sier Lehne Olsen til Eurosport.

