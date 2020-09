STOR I 2.OMGANG: Magnus Wolff Eikrem og Molde snudde kampen mot Ferencvaros, men måtte klare seg med 3–3 i hjemmekampen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Hands og straffe hindret at Molde-opphentingen ga seier

(Molde-Ferencvaros 3–3) Først 0–2, så ble 0–2 til 3–2 for Molde. Men den store Champions League-optimismen ble drept tre minutter før slutt, ved hjelp av en hands og et straffespark - mot Molde.

Nå nettopp

Det så bekmørkt ut på 0–2. Så våknet kapteinen, slo corneren til reduseringen og så scoret Magnus Wolff Eikrem (30) utligningsmålet selv. Og til slutt headet Martin Ellingsen inn det Molde håpet og trodde skulle være vinnermålet - fra 13 meters hold.

Men så, bare fire minutter senere, kom altså utligningen. Dessverre for Molde.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Champions League-drømmen lever likevel for Molde før returoppgjøret i Ungarn. 0–0 hadde vært bedre, på grunn av bortemålsregelen, men på stillingen 0–2 hadde Erling Moe og Molde tatt hvilket som helst resultat som ikke var tap.

Han fikk 3–3, etter det som ble en spennende og tildels god 2. omgang av Molde. Ungarerne, som virket å ha kontroll på 0–2 etter 52 minutter, mistet fullstendig grepet da Leke James reduserte tre minutter senere. Det ble en drøss av cornere, halvsjanser - og etter hvert store sjanser.

Og Magnus Wolff Eikrems utligning etter 65 minutter var av det vakre slaget, etter flott Molde-spill.

Opphentingen var sterk, og da Martin Ellingsen headet inn Fredrik Aursnes sin dødball etter 83 minutter, så det plutselig lyst ut. Men det holdt altså ikke helt inn for Molde.

Etter en meget svak 1. omgang, tok Molde fullstendig over etter pause og hadde mange nok muligheter til å avgjøre denne kampen. Men både en VAR-avgjørelse som hindret straffespark og en noe merkelig annullering like etter, sørget for at Molde ikke kom i ledelsen lenge nok på de 90 minuttene kampen varte.

Bi Sylvestre Franck Fortune Boli (26) scoret 58 mål på 161 kamper før han forlot Eliteserien for godt i 2019. Onsdag kveld sørget han for at veien til Champions League ble langt tyngre for Molde med et bortemål allerede etter sju minutters spill..

Det står om 177 millioner, noe som er summen Ferencvaros og Molde kjemper om i denne dobbelt-kampen, der 1. omgang ble spilt på Aker stadion onsdag kveld. I den første omgangen så det ut som Molde var preget av stunden og anledningen: Ungarske Ferencvaros så ut som en divisjon over, og med Bolis tidlige scoring hadde Tokmac Nguen og lagkameratene hans all verdens tid og anledning til å kontrollere kampen mot Molde-spillere som aldri fikk opp dampen.

Men en pause på 15 minutter har endret mange fotballkamper, det samme har bytte av spillere. Og selv om det ble enda mørkere, resultatmessig, da Ferencvaros gikk opp i en 2–0-ledelse, så vi tendenser i et Molde-lag som så ut til å ville mye mer etter pause.

Etter 0–2 etter 52 minutters spill, går det ikke an å si at 3–3 er svakt. Men oppgaven i Budapest tirsdag blir langt fra enkel, for et Molde-lag som har tapt sine seks siste bortekamper i serien.

Publisert: 23.09.20 kl. 22:53

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 18 16 2 0 65 – 20 45 50 2 Molde 18 11 1 6 46 – 22 24 34 3 Odd 18 11 1 6 32 – 24 8 34 4 Rosenborg 18 9 5 4 34 – 19 15 32 5 Vålerenga 18 9 5 4 29 – 24 5 32 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk