FORBLIR REGJERENDE MESTER: Kristoffer Løkberg og Viking beholder kongepokalen fra 2019-finalen lengre enn normalt. Foto: Fredrik Hagen

Dropper cupen for menn – gjennomfører for kvinner

Etter en lang beslutningsprosess har Norges Fotballforbund bestemt seg for å droppe årets norgesmesterskap for menn.

Oppdatert nå nettopp

Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding. Samtidig får kvinnene beholde sin årlige tradisjon og samtidig flyttes årets cupfinale til Ullevaal.

På herresiden blir det første gang siden 2. verdenskrig at norgesmesterskapet i fotball ikke avholdes. Nasjonens eldste fotballturnering går helt tilbake til 1902, men NFF finner ikke plass i terminlisten i 2020.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Det er ikke noe stort sjokk, men vi ville ha med hele bildet før vi tok beslutning. 2020 er et unntaksår. Vi har vurdert en alternativ cup for toppklubber, men det er ikke forsvarlig å gjøre, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

– Hvorfor brukte dere så lang tid?

– Vi ville ha en helhetsvurdering der vi så på UEFAs timeplan og smittesituasjonen. Når smittesituasjonen har forverret seg, så ønsker vi å gi serien prioritet i 2020, svarer han.

Cupmesteren får automatisk en av de norske plassene i påfølgende Europa League. Konkurransedirektør Nils Fisketjønn svarer slik på hvordan de avgjør kommende sesongs deltagere i europacupen uten NM.

– Ikke avklart da dette omfattes av arbeidet med formatet neste år, melder Fisketjønn til VG.

Han sikter til at NFF vurderer å utvide cupen i 2021.

– Vi ønsker å gi cupen et løft neste år, for eksempel ved at flere lag får være med i de kvalifiserende rundene, og at flere av de siste rundene legges til helg for å øke attraktiviteten og øke interessen, sier Svendsen i pressemeldingen.

Avlysningen på herresiden gjør at 30 «cupmillioner» skal fordeles til klubber og forbund. Ifølge NFF går 13 millioner til toppklubbene, 8 millioner til breddeklubber og 8 millioner til fotballforbundet.

Hege Jørgensen i interesseorganisasjonen Toppfotball Kvinner er glad NFF får gjennomført halve fotball-NM i år.

– Det er synd at cupen på herresiden ikke kan gjennomføres, men veldig gledelig at vi også i år kan kåre en cupvinner på kvinnesiden. Vi må berømme NFF for at de har lyttet til klubbene i denne saken. Cupen er viktig for oppmerksomheten rundt kvinnefotballen, og det er stort for oss at finalen spilles på Ullevaal, sier Hege Jørgensen.

Publisert: 10.09.20 kl. 12:06 Oppdatert: 10.09.20 kl. 12:26

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 16 14 2 0 56 – 18 38 44 2 Molde 17 11 1 5 45 – 20 25 34 3 Odd 16 10 1 5 29 – 18 11 31 4 Rosenborg 16 8 4 4 29 – 15 14 28 5 Kristiansund 16 7 6 3 33 – 21 12 27 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om Fotball-NM Eliteserien