TRENER OG ELEV: Henrik Pedersen og Johan Hove, begge Strømsgodset. Foto: Bjørn S. Delebekk

Godset-duo uenige om vraking: – Han var hverken mann eller dame

Johan Hove (20) havnet rett i fryseboksen da Henrik Pedersen (42) tok over Strømsgodset i fjor. Stjernespilleren godtar fortsatt ikke forklaringen.

Nå nettopp

– Han hadde bestemt seg på forhånd hvem han skulle spille med på høsten da han kom. Det var ikke mye jeg kunne gjøre. Men da jeg kom på trening i januar, hadde jeg én ting i skallen, og siden har jeg har ikke sett meg tilbake, sier Hove til VG.

20-åringen er kanskje den viktigste bærebjelken på årets Strømsgodset-lag er. Sogningen har teknikk, blikk og ferdigheter begge veier. Med syv scoringer så langt i 2020 har han også svart på utfordringen han fikk fra gamlesjefen Bjørn Petter Ingebretsen:

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

I fjor vår var Hove blant de første som ble tatt ut i Ingebretsens Godset-ellever, men tilliten forsvant nesten helt under Henrik Pedersen, som kom inn som redningsmann i juni.

– Jeg følte at han hverken var mann eller kvinne. Jeg synes ikke vi fikk noe fra ham. Han spilte til siden og bakover, og han vant heller ingen baller. Der var Herman Stengel, Mikkel Maigaard og Ipalibo Jack bedre, sier Pedersen.

– Jeg synes jeg var en ålreit fotballspiller i fjor også, jeg vet ikke hvor mye som har forandret seg. Men tilliten har hjulpet mye, sier Hove.

– Tenkte du at det var han måtte forandre seg?

– Jeg var inne på tanken, men samtidig har jeg hatt dette problemet mange ganger før, og da har jeg alltid har spilt meg inn på laget, enten det er klubb- eller landslag. Får jeg tid, skal jeg overbevise trenen.

Midtbanespilleren er helt tydelig på at har lært mye av Henrik Pedersen, og at de to har et godt samarbeid. Men der Hove er usikker på hvor mye bedre han har blitt siden i fjor, mener Pedersen at Hove har utviklet seg enormt.

– Han er superviktig. Han har utviklet seg som menneske og som fotballspiller, mener dansken.

– Han har gått fra en generalist, en som kunne litt av alt, til å bli en dynamisk «åtter», på vei til å bli litt «tier». Han har mange flere høyintensive løp, flere sprinter, er mye dyktigere i presspillet, mye mer fremover-rettet når han erobrer ballen og han går på flere dype løp inn i feltet, noe som øker sjansen for å score, begrunner Pedersen.

– Vi har jobbet mye med ham som menneske. Hvis han gjorde en feil i fjor sommer, så kom han ut av fotballkampen. Nå kan vi ser hvor mye han har vokst. Å utvikle seg som menneske er fundamentet for å utvikle seg som spiller, tillegger han.

Publisert: 04.10.20 kl. 15:14

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 19 17 2 0 67 – 20 47 53 2 Rosenborg 19 10 5 4 36 – 20 16 35 3 Odd 19 11 2 6 36 – 28 8 35 4 Vålerenga 20 10 5 5 33 – 27 6 35 5 Molde 19 11 1 7 46 – 23 23 34 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Mer om Eliteserien Henrik Pedersen