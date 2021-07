KVALIK: Sivert Mannsverk kunne allerede ha vært i Eliteserien om Sogndal rykket opp i fjor. Det klarte de ikke ettersom de røk i kvalik-finalen mot Mjøndalen. Her fra kvalikkampen mot Ranheim i desember i fjor. Foto: Christian Blom/NTB

Opplysninger til VG: Mannsverk har signert for Molde

Ifølge VGs opplysninger har Sogndal-spiller Sivert Mannsverk signert for Molde.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Han skal ha besøkt klubben tirsdag og signert under på kontrakt med Molde onsdag.

Den unge midtbanespilleren har over lenger tid vært på ønskelisten til flere klubber. 19-åringen har over 50 kamper for Sogndal og har også vært kaptein for Eirik Bakkes lag i OBOS-ligaen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Ifølge VGs opplysninger skal 19-åringen fra Øvre Årdal presenteres som Molde-spiller klokken 12 onsdag.

Molde la onsdag ut en liten videosnutt av en ferge som ankommer Molde med en emoji av et sett med øyne. VG har foreløpig ikke lyktes med å få kontakt med Molde-direktør Ole Erik Stavrum.

Mannsverk kan være en erstatter for midtbanespilleren Fredrik Aursnes, som er koblet til flere klubber. Aursnes' kontrakt løper ut etter sesongen og han står fritt med å forhandle med andre klubber.

Fra før har toppscorer Ohi Omoijuanfo signert for Røde Stjerne. Han går gratis etter sesongen med mindre Molde blir enig om en overgang med den serbiske klubben i dette overgangsvinduet.