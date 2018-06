HJEMME IGJEN: Ingrid Isaksen i den norske landslagstrøyen før EM-kampen mot Nederland i 2017. Det kan gå lang tid før neste gang hun spiller med flagget drakten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Isaksen ferdig i Juventus: – De ville ikke avvente skaden

Publisert: 30.06.18 13:36 Oppdatert: 30.06.18 14:29

Juventus ville ikke vente og se om Ingvild Isaksens (29) kne blir bra igjen. Derfor er hun ferdig i Italia etter ett av sine to kontraktsår.

«Kjære alle Juventus-venner. Jeg er trist over å måtte si at jeg ikke kommer til å spille i den svarte og hvite trøyen neste år», skriver Isaksen på Instagram lørdag formiddag.

Til VG forteller hun at hun fikk beskjeden for noen uker siden.

– Planen var at jeg skulle snakke litt med dem om neste år, men jeg fikk beskjed om at de ikke ville avvente skaden, sier hun til VG.

Sa opp kontrakten – fikk ikke ny

29-åringen signerte en toårskontrakt med det hardtsatsende Juventus-laget da hun kom fra Stabæk i fjor sommer. I vår ga hun klubben beskjed om at hun ønsket å reforhandle kontrakten. Svaret fra Juventus var at hun da først måtte si opp kontrakten før de kunne forhandle om en ny.

Men så kom kontrabeskjeden: Juventus ville likevel ikke gi henne ny kontrakt.

– Jeg ønsket uansett ikke å bli værende på den kontrakten jeg hadde. Så hvis de ikke ville reforhandle, så hadde jeg uansett ikke villet bli værende der, forteller hun.

Landslagsprofilen har slitt med en vondt kne gjennom deler av året i Torino, og imai måtte hun reise hjem til Norge for å operere kneet.

Håper på mer utenlandsspill

Ifølge Isaksen var det snakk om at hun kunne være ute i fire til seks måneder , og derfor ville klubben heller ha inn en spiller som de visste ville være klar til kamp når neste sesong starter.

Selv om Juventus-oppholdet endte med skadet kne for den skadeforfulgte 29-åringen, er hun bare glad for at hun grep muligheten da den kom. Med seg i bagasjen fra Italia har hun et seriemesterskap og et veldig godt inntrykk av satsingen på kvinnefotball i Juventus.

Fremover nå handler alt om rehabilitering, så kneet igjen skal bli bra nok til at Isaksen skal kunne spille fotball.

– Jeg har vært gjennom så utrolig mye med kneet, så mitt eneste ønske nå er at det skal fikse seg, forteller hun.

Hvis det blir bra igjen, så håper hun på nye muligheter utenlands.

– Hvis alt ordner seg med kneet har jeg et stort ønske om å fortsatt satse, så jeg har et ønske om å kanskje spille i utlandet igjen, sier hun til VG.