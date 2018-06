Bom på bom på bom – da reddet Gímenez Uruguay

(Egypt – Uruguay 0-1) Uruguays stjernespisser imponerte ingen i VM-debuten mot et Mohamed Salah-løst Egypt. Men da spissene sviktet kom en stopper til unnsetning rett før slutt.

Luis Suárez fikk gjennomgå av NRK-ekspert Egil «Drillo» Olsen etter de første 45 minuttene.

Den skulderskadde Mohamed Salah rakk ikke kampen og fikk fra benken se at Barcelona-spissen fikk en kjempemulighet til å sende Uruguay foran, da en corner havnet på bakerste stolpe i det 23. minutt. 31-åringen traff ikke spesielt godt på skuddet og ballen gikk utenfor.

– Den typen man kaller «ferdigscoret», konstaterte Drillo. Han hadde ikke nølt med å ta spissen av banen.

– Hvis han fortsetter slik så bør han ikke få spille neste kamp. Han har ikke lyktes med noe. Jeg hadde ikke latt han starte 2. omgang, fastslo Drillo, og uttrykte skuffelse over det Uruguay presterte i 1. omgang.

Men til tross for at Salah ble friskmeldt av trener Hector Cuper før kampen, kom han ikke innpå i det hele tatt. Det fikk mange til å reagere, men Cuper beroliget det mange egyptere.

– I dag turte vi ikke å ta noen sjanse med ham. Han vil spille en viktig rolle i kampene som kommer, sa han på en pressekonferanse etter kampen.

Sjansekavalkade

Men Suárez møtte opp til 2. omgang, og allerede i 46. minutt ble han spilt fri av spisskollega Cavani. Skuddet fra skrått hold fikk Egypt-keeper El Shenawy reddet med kneet.

Før timen var spilt gjorde Uruguay to bytter. Kantspillerne De Arrascaeta og Nandez ble erstattet med Cristian Rodriguez og Carlos Sanchez - uten at Uruguay ble noe hvassere av den grunn.

At kruttet var vått beviste Suárez i 73. minutt. Nok en gang var det Cavanis geniale pasning som sendte Suárez alene med keeper, og nok en gang misset Barcelona-spissen det som var en soleklar målsjanse.

Tafatt offensivt

10 minutter senere var det Suárez som la til rette for Cavani. Cavani skjøt på hel volley, og bare en fantastisk redning av El Shenawy hindret scoring - som også ble kåret til banens beste spiller. Det var Uruguays femte store mulighet.

Den sjette kom i 88. minutt, men Cavanis frispark fra 17 meter traff stolpen. På den påfølgende corneren gikk Guillermo Varela opp og headet ballen knallhardt i hjørnet i duell med tre Egypt-spillere.

– Egypt var sterke og forsvarte seg godt. Vi undervurderte dem ikke på noen måte, sa Atlético-stopperen til pressen etter kampen.

Etter scoringen ble TV-kameraene vendt mot Egypt-benken og en tydelig oppgitt Mohamed Salah. I går påsto trener Hector Cuper at Liverpool-spissen var 100 prosent klar. Men han sa ingenting om at Salah var klar for benken...

Egypt forsvarte seg godt, gjerne med 10 mann bak ballen, men hadde ikke mye å by på fremover. Bedre ble det ikke ettersom det viktigste angrepsvåpenet, Mohamed Salah - som fylte 26 år i dag - ble sittende på benken gjennom 90 minutter.

– Vi har det vi har og forsøkte å gjøre vårt beste, men vi kunne kanskje ha angrepet oftere, oppsummerte Cuper på pressekonferansen etter kampen.

PS! Dette var Uruguays første seier i en VM-åpningskamp siden 1970.