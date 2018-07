LETTE BEIN: Kylian Mbappé nærmest svever forbi Kevin De Bruyne. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Tror han dette er en lek?

kommentar

Publisert: 10.07.18 22:36 Oppdatert: 10.07.18 23:06

FOTBALL 2018-07-10T20:36:22Z

ST. PETERSBURG (VG) (Frankrike – Belgia 1–0) Cristiano Ronaldo (33) rappet mye av oppmerksomheten på en av årets største fotballkvelder. Så overtok den nye tiden.

Så overtok VMs nest yngste spiller, fortsatt 19 i et halvår og neppe mulig å hente fra PSG, men likevel fremstår han som en perfekt Ronaldo-erstatter i Madrid.

Kylian Mbappé er i hvert fall helt perfekt for et fransk lag som bare er én seier unna sitt andre VM-gull, og det er nesten litt betegnende at det er en brasiliansk delegasjon, tett pakket inn av vakter, som aldri vil slutte å synge inne på på Krestovskji stadion.

Brassene elsker jo at fotball blir en lek, og da må de bli glad i Kylian Mbappé også.

Belgierne styrte det meste av spillet. Eden Hazard (det lukter kanskje enda mer Real Madrid av han) var en evig trussel med sine dribleserier, og meget nær ved å sende Belgia foran da han drev innover og skjøt over, via Raphaël Varanes hode. Kevin De Bruyne hadde sine skarpe øyeblikk, men det hadde ikke Romelu Lukaku og da greide det bastante franske forsvaret å stå imot alt.

Forsvaret angrep også: Samuel Umtiti steg høyere enn håret til Marouane Fellaini og nikket inn kampens eneste mål.

Men det er Kylian Mbappés lek som er kveldens deiligste beholdning. Han er den franske revolusjonen, og han nyter det. Han tåler det. Han bærer en hel nasjons gulldrøm uten at det ser ut til å bry ham noe særlig. Han bare tar en finte til og setter ut på et nytt løp, hvis ikke motstanderne får tak i drakten hans.

Du husker sikkert spilleren som herjet fordi han var større og raskere enn alle andre i Norway Cup. Han er nesten med i VM også, med tre mål så langt og semifinalen spilte han som om den var på løkka, med noen fysiske forutsetninger vi knapt har sett maken til.

Mbappé tok med seg Jan Vertonghen på en tidlig løpetur og satte standarden. Flere skulle det bli. Han koste seg gjennom kampen, og det toppet seg da han med en lynkjapp «tofotsfinte» hælfrispilte Olivier Giroud.

Klyvet er det ingen som er i nærheten av, og når han i tillegg henter frem VMs lekreste finte gjør han jo nesten litt narr av motstanderne.

De andre utpå der måtte jo begynne å lure. Hva er denne tenåringen laget av? Tror han at dette er en lek? Skjønte han ikke at dette var den største kampen i karrieren til spillerne, og Frankrikes største siden VM-finalen i 2006?

Det er jo det som er så deilig med Kylian Mbappé, respektløsheten, halvannet år etter at han slo gjennom i Monaco har han det fortsatt like morsomt, selv om han har dratt på seg noen små nykker. Han ufarliggjør fotballen.

I 1. omgang svevde han forbi Vertonghen, men Thibaut Courtois ryddet opp. Det gjorde også den belgiske keeperen da Mbappé igjen satte fart, dro seg innover og spilte gjennom fremadstormende Benjamin Pavard, men mannen med drømmemålet mot Argentina ble stoppet av høyrebeinet til Courtois.

Belgia trykket og trykket i 2. omgang, men Frankrike holdt unna. Den franske gullgutten slo den gylne belgiske generasjonen. Frankrike sprudler ikke, et Didier Deschamps-lag gjør sjelden det, men med Kylian Mbappé på topp blir det morsomt likevel.

Og da det er over, viser han hvor mye det betyr, at det er mer enn en lek, tross alt. Han synker lykkelig sammen ute på Krestovskij stadion, den som skal være dyrest i verden (syv milliarder).

I kveld var også verdens mest verdifulle fotballspiller der inne.