KRASJ: Eliteserien kolliderer med VM. Her, omtrent da det var straffekonk mellom Spania og Russland, barker Nicklas Bendtner sammen med Flamur Kastrati. Mike Jensen og Enric Valles prøver å holde de tilbake. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Reagerer på krasj mellom VM og Eliteserien

Publisert: 03.07.18 08:49

Viasat-kommentator Morten Langli og Vålerenga-trener Ronny Deila forstår lite av at det ble spilt kamper i Eliteserien samtidig som det er utslagsspill i VM.

– Tenk, nå spilles det toppfotball på norske arenaer. Mens det er 8.dels finale i VM. Hvem har planlagt dette? Tidenes laveste tilskuersnitt?, meldte Langli på Twitter .

Han ønsket ikke å utdype nærmere til VG.

I snitt var det 4444 tilskuere på Eliteserie-kampene i runde 15. Det er tredje færrest for sesongen - slått av serieåpningen 11. mars og runde 11 som ble spilt 21. mai.

Fredag var det hviledag i VM, men ingen kamper ble spilt i Eliteserien. Vålerengas trener Ronny Deila uttrykte sin misnøye med å spille mot Bodø/Glimt lørdag mellom to åttedelsfinaler fra Russland til NRK .

– Det er helt håpløst. Vi skulle selvsagt ha spil fredag, da det var pause i VM, sa Deila til kanalen.

RBK rammes

Søndag ble det straffekonk mellom Spania-Russland like før det var pause i kampene i Norge.

- Vi tenker på det vi får gjort noe med. Så lenge vi ikke er med, synes jeg det er greit. En måned ferie ville blitt lenge, mener Rosenborgs sportssjef Stig Inge Bjørnebye.

Lørdag spiller Rosenborg hjemme mot Tromsø klokken 18.00. Samme dag er det VM-kvartfinale klokken 16.00 og 20.00.

– Jeg har ikke noe sterke tanker om det. Folk velger det de vil, sier Kåre Ingebrigtsen, RBK-trener.

NFFs forklaring

Fra 9. juli til 4. august er det Eliteserie-fri.

– Jeg har forståelse for de som synes dette er rart. Vi hadde gode diskusjoner høsten 2017 om vi skulle spille under VM. Etter en totalvurdering der hensynet til våre klubber som skal ut i UEFA turneringer veide tungt, førte til at vi valgte å spille Eliteserien under deler av VM, forklarer Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF.

Han håper Norge kommer seg til mesterskap i fremtiden, slik at problemstillingen uteblir.

– Flere mener man burde spilt fredag. Hva er NFFs svar på dette?

– Meg bekjent har vi ikke mottatt innspill fra våre klubber om å flytte kamper, ei heller om at hele runden burde gått sist fredag. Spilleplan ble klar før jul og kollisjonene har vært kjent lenge. Enkelte justeringer er gjort for å unngå færrest mulig direkte TV-kollisjoner, sier Fisketjønn.

PS! Mandag kveld spilte Lillestrøm mot Strømsgodset klokken 18, mellom kampene Brasil - Mexico og Japan - Belgia.