STØTTESPILLER: Kasper Schmeichel har vært en av de viktigste brikkene for Åge Hareide. Foto: DELEBEKK,BJORN S.

Nå da, Danmark? Er det bra nå?

kommentar

Publisert: 26.06.18 18:20 Oppdatert: 26.06.18 18:36

FOTBALL 2018-06-26T16:20:30Z

MOSKVA (VG) (Danmark – Frankrike 0–0) En 64 år gammel mann fra Sunnmøre applauderer seg rundt på enorme Luzjniki, og det er veldig, veldig stort det han selv har fått til også.

VMs første 0–0-kamp og pipekonsert får gå. Danmark gjorde jobben, etter 847 dager som sjef er Hareide igjen fremme ved en merkedag i karrieren, og han er den andre nordmannen etter Drillo som skal lede et lag i en 8-delsfinale i VM.

Hareide overtok et dansk lag som sto stille, som hadde stoppet opp midt på motstanderens banehalvdel. Danmark trengte hjelp, de færreste likte egentlig at en nordmann skulle overta og de har ikke vært så lett å begeistre i det siste heller.

Men nå må det vel være bra? 8-delsfinale i VM er vel bra nok, selv for kravstore dansker? Det er slett ikke sikkert.

Danskene er morsomme og sprudlende, men de har også et solid snev av arroganse når det kommer til fotball. Danmark er bare med i sitt femte VM, de har ikke vært i 8-delsfinalen siden 2002, men snakker som om de er der i hvert eneste mesterskap.

«Vi dansker er veldig spesielle, vi krever at det skal spilles fin fotball, og så er det fortsatt noe med oss og vårt forhold til norsk fotball. Vi har ikke veldig stor respekt for den», sier min danske sidemann på pressetribunen på praktfulle Luzjniki.

Vi lar ham være anonym ...

Åge Hareides forhold til den danske pressen har ikke vært den beste de siste ukene.

Han var sint på fokuset på de vrakede spillerne foran mesterskapet, det kulminerte da han fyrte løs mot journalistene etter 2–0 over Mexico i den siste oppkjøringskampen. Han har også vært oppgitt over at danskene har vært kritiske, selv etter fire poeng på de to første VM-kampene.

«Hva er egentlig planen, Åge? Har det danske laget glemt hvordan man skal føre en fotballkamp?» spurte BTs kommentator Søren Hangøj Kristensen etter 1–1 mot Australia og fire poeng etter to VM-kamper.

Hareide erkjente at det ikke har vært veldig bra offensivt, men mener likevel at den danske pressen er altfor negativ til et lag som aldri taper og som oppnår det internasjonal fotball tross alt handler om: Resultater.

Den norske sjefen har også fått Christian Eriksen til å minne om Laudrup-brødrene på landslaget, selv om han ennå ikke har vist frem sitt aller beste i VM. Likevel: Eriksen var selvsagt nest sist på ballen da Yssouf Poulsen scoret mot Peru, og han var selvsagt sist på ballen da han feide Danmark foran mot Australia.

0–0 mot Frankrike er sterkt. Hareide byttet fire spillere, og danskene var bunnsolide bakover. Det er ikke lett å score på Hareides Danmark, tre baklengsmål på de 11 siste kampene (ett av dem på straffe) forteller om et forsvarsverk selv dansker bør bli glad i ...

Valget av Hareide som Morten Olsens erstatter ble kalt «kjedelig», men av alle adjektivene man kan plassere på ham er vel det et av de minst passende. Han smiler i det ene sekundet og skjeller ut i det neste, blid, sint, glad, hissig, her er det ikke alltid lett å henge med i svingene.

Kjedelig er det aldri, og det har vært to år og tre måneder med mange følelser. Det var sjarm i begynnelsen og seire i treningskampene, deretter en start på kvaliken som gjorde at hele Danmark hadde gitt opp Russland-VM etter to måneder høsten 2016.

Men Hareide hadde ikke gitt opp. Han samlet spillerne, og spillerne samlet seg rundt ham, der Kasper Schmeichel følelsesladede bønn om støtte etter at han ble kåret til «årets spiller» fortsatt huskes.

18 ubeseirede kamper senere venter altså en 8-delsfinale i VM.

Så hva nå? Hvor langt kan dette laget gå?

«Den knaggen vil jeg ikke henge opp», svarte Hareide da VG spurte ham om det er mulig å tenke tanken på at hans lag kan vinne VM.

Men det krever vel selv ikke danskene.