Forsberg sendte Sverige til kvartfinale

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Per Opsahl

Publisert: 03.07.18 17:53 Oppdatert: 03.07.18 18:13

ST. PETERSBURG/OSLO (VG) (Sverige–Sveits 1–0) Sveriges største stjerne var en skygge av seg selv i VMs gruppespill. Men Emil Forsberg (26) våknet da det gjaldt som mest.

– Vi er et fantastisk lag, og dette føles veldig bra. Vi spiller de svenske spillet, vi står kompakt og vi skaper sjanser. Det er det største øyeblikket i mitt liv så langt – det å skyte Sverige til en kvartfinale i VM. Sverige trengte meg i dag, og jeg var der, sier matchvinneren.

Leipzig-profilen var, før denne kampen, den spilleren med flest avfyrte skudd uten å score mål i VM–sammen med lagkamerat Marcus Berg.

Men i det 67. minutt av åttedelsfinalen mot Sveits, etter at svenskene hadde sløst en haug med sjanser, viste Forsberg endelig hvorfor han var lagets mest omtalte spiller før mesterskapet.

Han skar inn i banen, dro en skuddfinte og skjøt–riktignok hjulpet av benet til Manuel Akanji–svenskene til himmels. Og til kvartfinale i VM, der de møter enten England eller Colombia.

VG-BØRSEN: Sverige – Sveits SVERIGE (4–4–2): Robin Olsen – 6

Mikael Lustig – 5

Victor Lindelöf – 6

Andreas Granqvist – 6

Ludwig Augustinsson – 4

Viktor Claesson – 4

Gustav Svensson – 5

Albin Ekdal – 6

Emil Forsberg – 7 (Banens beste)

Marcus Berg – 4

Ola Toivonen – 5 Sum 11 mann: 58 SVEITS (4–2–3–1): Yann Sommer – 5

Michael Lang – 5

Johan Djourou – 5

Manuel Akanji – 4

Ricardo Rodríguez – 6

Granit Xhaka – 4

Valon Behrami – 4

Xherdan Shaqiri – 6

Blerim Dzemaili − 5

Steven Zuber – 5

Josip Drmic – 5 Sum 11 mann: 54 Sjanser: 8–4

Terningkast på kampen: 4

Dommervurdering: 6 Damir Skomina dømte en god kamp, selv om han ikke måtte ta de helt store avgjørelsene før helt på tampen, da VAR ble brukt. Vurdert av Per Opsahl og Yngve Gjerde

– Vi jobber sammen i en hel jækla kamp. Det er så bra gjort! Det er mye som kan gjøres bedre, men de kjemper noe voldsomt der ute. Jeg er så glad at jeg klarer nesten ikke å snakke om det. Spillerne klarer nesten ikke å gå av banen, og da har de tømt seg, sier Janne Andersson rett etter kampen.

Sjansesløsing

Sverige var det førende laget fra start, godt hjulpet av de svenske supporterne som overdøvet de sveitsiske på noe glisne Krestovsky Stadium i St. Petersburg. Sveits virket svekket av at de to viktige forsvarsbrikkene Stephan Lichtsteiner og Fabian Schär var ute med suspensjon.

Svenskesjefen Janne Andersson var trolig godt fornøyd med både kampplanen, innsatsen og banespillet da han gikk inn i garderoben i pause, men han må også ha lurt på hvordan i all verden spillerne hans ikke klarte å score mål.

Marcus Berg hadde tre gigantiske muligheter, men leverte to svake avslutninger og ble stoppet av en stor Yann Sommer på den tredje. Albin Ekdal hadde først et farlig volleyskudd fra inngangen av sekstenmeteren, før han sto bak førsteomgangens desidert største mulighet.

Etter et praktfullt innlegg av Mikael Lustig sto Ekdal mutters alene på bakerste stolpe. Han trengte bare å bredside ballen i mål, men klønet det til og sleivet den i stedet over tverrliggeren.

Til pause sto det 5–1 til Sverige på sjansestatistikken.

Forsberg våknet

«Don’t worry about a thing. ’Cause every little thing is gonna be alright» , runget det ut fra stadionanlegget i pausen, og Bob Marley kunne ikke hatt mer rett om de sjansesløsende svenskene.

For etter pause våknet deres største stjerne. Emil Forsberg, den Premier League-koblede stjernen som har vært en skygge av seg selv så langt i Russland, skapte enorme problemer for sveitserne med sine rappe føtter og slepne teknikk.

Det kulminerte i det forløsende åpningsmålet: Forsberg skar inn i banen, dro en skuddfinte og klinket til fra god posisjon. Ballen gikk innom en uheldig Manuel Akanji og tok keeper Sommer fullstendig på sengen–til enorm glede for svenskene. Skuddet var Forsbergs 13. i VM–kun lagkamerat Berg hadde prøvd seg flere ganger uten å lykkes i mesterskapet.

Derfra og inn ble Sveits nødt til å kaste flere og flere spillere i angrep. Sverige-keeper Robin Olsen gjorde en glitrende redning på en heading av Haris Seferovic, før kampen ble avsluttet med et aldri så lite VAR-drama.

Innbytter Martin Olsson fikk en gyllen mulighet i det enorme bakrommet, men mistet balansen alene med keeper. Dommeren pekte raskt på straffemerket og ga rødt kort til sveitsiske Michael Lang. Men etter VAR-vurdering ble det endret til frispark, og Langs røde kort ble annullert.

Men alt det er det neppe noen i Sverige som kommer til å snakke om.