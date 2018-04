FORTSATT MORO: Isabell Herlovsen (t.v.) og Guro Reiten fotografert på trening før kvalikkampen mot Nord-Irland. Foto: Jostein Magnussen

Landslagssjefen tror Reiten bare blir viktigere og viktigere

PORTADOWN (VG) Enn så lenge har ikke landslagssjef Martin Sjögren fått det beste ut av Guro Reiten (23). Det håper svensken skal endre seg.

Formspilleren blir ikke brukt i samme rolle på landslaget som i LSK Kvinner. Og hun får ikke noen «10-errolle» tirsdag heller når Norge spiller VM-kvalik mot Nord-Irland på et jorde av en fotballbane her i Portadown.

Med fire mål på 24 landskamper virker det åpenbart at ikke Norge har klart å utnytte spisskompetansen til Reiten. Men landslagssjef Martin Sjögren går ikke med på at man ikke har fått ut det beste av LSK-spilleren, som allerede står med fire seriemål på to kamper i Toppserien.

– Det en forskjell på å spille i Toppserien og internasjonalt. Vi prøver å tilpasse hennes rolle at hun skal komme inn i det rommet som er mellom motstanderens backlinje og midtbane. Der er hun jo fantastisk bra. Det ser vi jo også hjemme i Toppserien, det er jo i det området det hender veldig mye med Guro. Det blir bedre, mener Sjögren som bruker 23-åringen på kanten.

– Men dere har ikke klart å utnytte ferdighetene hennes?

– Det vil jeg ikke si. Hun har vært bra. Spillet blir litt annerledes internasjonalt enn hjemme, men hun er en viktig spiller og kommer til å bli en viktig spiller for oss i fremtiden. Vi jobber hardt for at hun skal komme bedre til rette i den rollen som hun har hos oss som er litt annerledes enn på klubblaget, sier Sjögren og minner om at Reiten scoret to mål da Norge møtte Nord-Irland sist (vant 4–1 i Fredrikstad).

Blir bare bedre og bedre

– Guro er en veldig spennende spiller. Hun tar steg for hver gang hun er på landslagssamling, og det blir artig å se henne utover, konstaterer svensken.

Reiten selv blir rene diplomaten når hun får spørsmål fra VG om hun trives bedre i 10-er rollen i LSK enn kantrollen hun har på landslaget.

– Jeg spiller i den rollen som trenerne mener fungerer best for laget. Her har vi to spisser og da spiller jeg kant. Jeg trives utpå fotballbanen jeg.

– Men vi har ikke sett det beste av deg på landslaget?

– I klubb trener vi i lag hver eneste dag og snakker om rollen min. På landslagssamling er vi sammen en uke her og en uke der, da tar det tid å bli vant til en ny rolle. Jeg må bare gjøre det beste ut av det, så synes jeg det blir bedre og bedre.

– Føler du selv at du får vist deg fra din beste side?

– Det er forskjell når du spiller i Toppserien og i internasjonale kamper. Nivået er mye høyere. Det er laget som betyr noe, og det blir viktigere i en landskamp. Man scorer ikke mange mål, men jeg trives, sier Reiten. Det hun ikke liker er hennes målstatistikk på landslaget.

– Den må vi jo prøve å bedre noe, humrer Reiten før hun forsvinner i garderoben etter mandagens treningsøkt i Portadown.

Under det ukelange oppholdet med treninger i Dublin har Reiten imponert trenerne. Det har også andre gjort.

– Det er flere som er i slag. Maren Mjelde og Maria Thorisdottir har spilt flere kamper i Champions League og er på et høyt nivå. Det samme er tilfellet for Caroline Graham Hansen, som har vært veldig bra. Så ser vi at også Isabell Herlovsen er på «stigende». Det har kort sagt vært veldig bra. Nå gjelder å avslutte med en bra kamp og tre poeng med Nord-Irland. Så kan vi dra hjem og jobbe videre, sier Martin Sjögren.

PS! Tirsdagens motstander, Nord-Irland, tapte 7–0 borte mot Nederland i VM-kvalik i forrige uke.

