Kamara-trippel og Moi-show da Norge slo Australia

Publisert: 23.03.18 19:53 Oppdatert: 23.03.18 20:18

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-23T18:53:40Z

ULLEVAAL (VG) (Norge – Australia 4–1) De norske landslagsgutta viste endelig glimt av klasse – og er nå ubeseiret på Ullevaal i halvannet år.

Tre scoringer av Ola Kamara og en kontant heading fra Tore Reginiussen ga landslagssjef Lars Lagerbäck en etterlengtet seier, etter tapene mot Slovakia og Makedonia i november.

Norges målscorere må definitivt dele æren med servitørene: Mohamed Elyounoussi fosset inn fra venstre og serverte Ola Kamara, Stefan Johansens dødballfot prikket kula rett på hodet til Reginiussen og Markus Henriksen spilte gjennom Kamara.

Innbytter Martin Ødegaard noterte seg for målgivende på 4–1, men den var langt fra ferdigscoret for Kamara, som dro seg innover i banen og forbi en motspiller før han hamret ballen i hjørnet.

Dermed var hat tricket fullbyrdet, til Kamara og resten av Norges store glede.

Lover mer Kamara-moro

– Det var moro. Hver gang jeg kommer hit til Ullevaal vil jeg vise at jeg er en målscorer, og i dag satt det. Vi vil vise at dette er Norge og her er vi best, sier Kamara til TV 2 etter kampen.

– Er du med i Norges tropp fremover?

– Det må du spørre Lars om, men hvis det er opp til meg: Ja, ler Kamara.

Og Lars Lagerbäck – som understreker at han ikke liker å love ting – skyter ikke ned Kamaras ønske om å være fast inventar i landslagstroppen.

– Fortsetter han som dette er han definitivt med i troppen.

– Han gjør en enorm innsats og scorer tre bra mål. Han gjør en god defensiv jobb, både han og spisskollega Maars Johnsen, sier Lagerbäck om tremålsscoreren.

Men Norge startet svakt på et glissent Ullevaal.

Australia tok ledelsen da Jackson Irvine fikk gå opp helt uforstyrret på Aaron Mooys corner i første omgang, det etter at Norge i åpningsminuttene hadde vært overlegne i duellspillet.

Stor dag for målscorerne

De norske herrene slo imidlertid sterkt tilbake, og det ble en ekstra stor dag for de to målscorerne Kamara og Reginiussen.

LA Galaxy-spissen Kamara, som fredag fikk Zlatan Ibrahimovic som lagkamerat, sendte et skremmeskudd i retningen den svenske superstjernen med landslagsscoring nummer to, tre og fire, og sitt første hat trick for landslaget.

Reginiussen, som stanget Norge i føringen, scoret i sin Gullklokke-kamp (25 landskamper).

4-1-seieren betyr at Norge ikke har tapt på Ullevaal siden 0–3 mot Tyskland 4. september 2016. Det er 565 dager siden. Norge har slått Nord-Irland, Aserbajdsjan og San Marino, og spilt uavgjort mot Sverige og Tsjekkia i denne perioden.

VG+: Moi: Drømmen om en stor liga

Mohamed Elyounoussi, som nylig toppet karrieren med mål og målgivende borte mot Manchester City i Champions League, viste sin klasse igjen. Han fikk Norge inn i kampen igjen på stillingen 0-1, da han rev seg fri og spilte til Ola Kamara, som satte ballen i mål.

Denne artikkelen handler om Herrelandslaget fotball