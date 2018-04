I TRØBBEL: Sergio Ramos, lagkaptein på Real Madrid, her fra første kamp mot Juventus i Champions League-kvartfinalen. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Hevder Ramos utestenges fra semifinalen uten å ha spilt

(Real Madrid-Juventus 1–3, 4–3 sammenlagt) Real Madrid-kaptein Sergio Ramos (32) er i trøbbel etter at han dukket opp ved sidelinjen tross at han var suspendert mot Juventus.

Flere medier melder at Ramos vil suspenderes på nytt i første semifinalekamp for Real Madrid, blant annet Tiempo de Juego . Spanske Marca og AS skriver også at Ramos kan miste den første semifinalen.

Han var suspendert under onsdagens dramatiske kvartfinale mot Juventus . Dermed burde Ramos holdt seg et godt stykke unna gressteppet. 32-åringen dukket opp på TV iført en hatt i første omgang på tribunen på Santiago Bernabéu i første omgang.

Mot slutten på stillingen 3–0 til Juventus var hatten av og kapteinen hadde tatt turen ned til spillertunnelen like ved sidelinjen. TV-bildene viste at Ramos plystret trolig mot dommeren og gestikulerte noe som kan tolkes til at han ville ha gult kort til Juventus Douglas Costa etter en takling – noe Costa fikk.

Da Michael Oliver dømte den omdiskuterte straffen til Real Madrid og ga Gianluigi Buffon rødt kort på overtid, var Ramos også kun få meter fra banen.

Mens den italienske storklubbens spillere uttrykte sin misnøye med dommeren , ville ikke Juventus-trener Massimiliano Allegri skylde på kamplederen. Men Allegri var borte i tunnelen og sa tydelig ifra til Ramos hva han mente om at midtstopperen var så nærme banen og benken, viste TV-bildene.

– Jeg vil ikke dømme det dommeren gjorde. Det var ikke noe VAR i kveld. Jeg synes synd på spillerne som spilte bra i Torino i 60 minutter uten å score målene vi gjorde i dag. Straffesituasjonen ligner på hva som skjedde med Juan Cuadrado i første kamp. Jeg sa alt da at avgjørelsen ville avgjøre oppgjøret, sa Allegri til Mediaset og sikter til at Cuadrado burde fått straffe i den første kampen.

Ramos var tydelig savnet i forsvaret til de hvite mot Juventus, og det er ikke godt nytt for Real Madrid om han mister den første kampen av to semifinaler. Om det blir Bayern München, Liverpool eller Roma som blir motstander trekkes fredag.

