SEIEREN I BOKS: Jamie Vardy jubler her sammen med Danny Simpson over 1–0-målet i Leicesters kamp mot Tottenham 28. november i fjor. Kampen endte 2–1. Foto: Rui Vieira / TT / NTB Scanpix

Engelsk avis: Fotballklubber innfører bøter etter snus-eksplosjon

Publisert: 30.03.18 08:46 Oppdatert: 30.03.18 09:05

Med tittelen «The drug that is swamping football», slår tabloidavisen Daily Mail nå alarm om snusbruken i engelsk fotball.

Etter å ha forklart at snus er et nikotinprodukt som plasseres under leppa, skriver avisen følgende: «Bruken av snus, som mange tror gir en mental og fysisk boost, har eksplodert blant unge utøvere som er betalt millioner av pund for å spille fotball her i landet».

Snus har vært ulovlig å selge siden 1992 i Storbritannia på grunn av mulig kreftfare.

Hos en bekymret klubb skal spillere som blir tatt for å ha snus på seg, straffes med 10.000 pund i bot, altså over 100.000 norske kroner. Hos en annen skal to ukelønner være straffen.

Daily Mail oppgir ikke om dette gjelder en Premier League-klubb, men skulle det være en slik, vil det potensielt koste skjorta. Mesut Özil i Arsenal og Alexis Sanchez i Manchester United antas å toppe lønnslisten i ligaen med over tre millioner kroner i uken - minst.

Avisen publiserer også et bilde av innbytterbenken på King Power Stadium, hvor noen på Leicester-benken har etterlatt seg en brukt posesnus. Og det fortelles om at innbyttere på lag nedover i divisjonene kan dytte inn opptil tre poser i løpet av en kamp.

At snus brukes i akkurat Leicester er i og for seg ingen overraskelse. I selvbiografien til storscorer Jamie Vardy fra 2016 forteller han åpent om bruken, for øvrig i kombinasjon med store mengder Red Bull energidrikk før alle kamper. I boka forklarer Vardy at han har fått aksept for uvanen av den engelske landslagsledelsen - og under EM måtte han svare for seg etter å ha blitt avbildet med snus:

I tillegg forteller Daily Mails kilder at enkelte spillere bruker snus under kamper - og at én storbruker har måttet gjennomgå behandling for munnkreft.

Avisen bemerker også at Newcastles Jaamal Lascelles og Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang følger sosiale medier-kontoer hvor man kan bestille snus.

For norske lesere fremstår artikkelen som noe sensasjonspreget: I Norge bruker tolv prosent av befolkningen snus daglig, og så mye som tre av ti menn i aldersgruppen 18-34 år, ifølge ferske tall fra Helsedirektoratet.

Også i fotballklubbene er snusbruk utbredt. På denne landslagstrenngen fra 2008 er det vel liten tvil om hva spissen til høyre holder på med, og leppen til venstre trenger heller ingen nærmere forklaring.

Tidligere Sandefjord-trener Tor Thodesen snuser selv, og ble overrasket over fokuset på prestasjonsbedring i den engelske artikklen. Dét har aldri vært snakket særlig om i Norge, sier han til VG etter å ha tvitret følgende:

– Burde ikke fotballmiljøet vært 100 prosent fri for snus av helsegrunner?

– Det bør være udiskutabelt at tobakk i likhet med alkohol er prestasjonshemmende, og således ikke forenlig med toppidrett. Det store problemet med snus er at det er ekstremt avhengighetsdannende, noe som gjør måtehold eller periodisering svært vanskelig, sier Thodesen.

Det er skandinaviske spillere som får «skylden» for å ha introdusert snus på balløya. John Bramhall, fungerende leder for spillerforeningen PFA, uttaler at snusbruken er noe man er klar over, og som skal følges med på fremover.

− Vi skal vurdere om det er behov for å utdanne medlemmene våre mer om de potensielle risikoene med å bruke dette middelet, sier Bramhall til Daily Mail.

PS! Det er trolig lang vei til at nikton ender på dopinglisten, men stoffet har vært på det internasjonale antidopingbyrået Wadas såkalte overvåkningsliste siden 2012, i påvente av om forskning kan fastslå at bruk er prestasjonsfremmende. Men at det er helseskadelig, er det få som betviler - og derfor advarte blant annet norske tannleger mot bruk i 2014 som videoen under viser: