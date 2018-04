Kontroversielle Grealish inspireres av familietragedie

Publisert: 13.04.18 15:31

FOTBALL 2018-04-13T13:31:25Z

Det har gått opp og ned for Jack Grealish (22) etter at han ble lanserte som et av Englands største talenter i 2015.

Han fikk sitt definitive gjennombrudd da Aston Villa snudde 0–1 til 2–1 mot Liverpool i FA-cupsemifinalen i 2015 , men har slitt til å leve opp til forventningene som fulgte.

Siden har han vært involvert i flere kontroverser , men nå virker han å ha roet ned på festlivet.

– Jeg slet med livet i rampelyset, sa han ikke lenge før 2016 ble til 2017.

Ennå er han i Aston Villa, klubben han har vært i siden han var seks år og som rykket ned fra Premier League i 2015/16-sesongen.

Da spilte Grealish 16 kamper for Aston Villa. Alle endte med tap.

Neste sesong kan hans Aston Villa på ny være i den øverste engelske divisjonen. Laget ligger på 4. plass i Championship (plass tre til seks spiller kvalifisering om playoff), og i midtuken var det nettopp Grealish som sikret tre poeng med en suser fem minutter før slutt mot Cardiff.

Da var eks-Aston Villa-spiss og Heimebane-aktuelle John Carew på plass på tribunen sammen med selveste prins William, og de to holdt rundt hverandre da Grealish sørget for tre viktige poeng.

Selv inspireres 22-åringen av en familietragedie.

– Grealish inspireres av minnet om broren Keelan Daniel Grealish, som døde da fotballstjernen var fire år. Keelan omkom på tragisk vis i krybbedød da han var ni måneder, og Jack drives av et ønske om å hedre hans minne på vegne av moren Karen og faren Kevin, skriver Birmingham Mail .

Den 2. april ville Keelan ha fylt 18 år, og i den forbindelse la Jack Grealish ut et bilde av graven til sin avdøde bror på Instagram (story).

VGs tips: Aston Villa beseiret opprykkskonkurrent Cardiff tirsdag med 1–0 – og en ny seier vil sikre laget en plass i playoff-spillet i mai. Det er tilstrekkelig motivasjon i seg selv, og vi nevner at Birmingham-vertene har vunnet seks av åtte seneste hjemmekamper.

Leeds må unnvære hele ni mann, og slik må Yorkshire-klubben benytte spillere fra U23-troppen. Gjestene har kun vunnet to ligakamper etter nyttår.

Vi kjører et hjemmespill til 1,45 i odds. Og et scorer mål-spill på Birminghams kanskje største forbruker av hårgéle, Mr. Jack Grealish, til 3,50 i odds. Spillestopp er kl. 20.40, og Viasport 3 viser kampen.

