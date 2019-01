MANCHESTER UNITED-MANAGER: Ole Gunnar Solskjær. Foto: Rui Vieira / TT NYHETSBYRNN

Ny tøff FA-cuptrekning for Solskjær: Møter Chelsea

FOTBALL 2019-01-28T19:28:26Z

Manchester United får ingen lett oppgave med å ta seg videre fra FA-cupens femte runde. Laget må på nok en London-tur, denne gang til Stamford Bridge.

Publisert: 28.01.19 20:28 Oppdatert: 28.01.19 20:43

Det ble klart etter trekningen mandag kveld.

Manchester United møter Chelsea på bortebane i FA-cupens 5. runde. Det blir en reprise av fjorårets finale. Da vant Chelsea 1-0 etter en straffescoring signert Eden Hazard.

Nyheten om London-turen om snaue tre uker kommer bare et par dager etter at Manchester United gjestet Arsenal i samme by. Det ble en veldig positiv opplevelse for Solskjær og hans mannskap:

Den 5. runden av FA-cupen er satt opp helgen 15.-18. februar, en tid Manchester United har et tett og tøft kampprogram.

Den 12. februar spiller United hjemme mot PSG i Champions Leagus åttedelsfinale, den 24. februar venter ligaleder Liverpool på Old Trafford. To kamper mot henholdsvis Crystal Palace og Southampton blir så avløst av PSG borte den 6. mars, Arsenal borte i ligaen den 10. mars og Manchester City hjemme den 16. mars.

Siste nytt om Solskjær og Manchester United får du i Solskjær-spesialen!

Hele 13 av 20 Premier League-lag har allerede røket ut av FA-cupen og to til må spille omspill for å ta seg til den 5. runden. Hele trekningen kan du se under:

Bristol - Shrewsbury eller Wolverhapton

Wimbledon - Milwall

Doncaster - Crystal Palace

Middlesbrough eller Newport - Manchester City

Chelsea - Manchester United

Swansea - Barnet eller Brentford

Portsmouth eller QPR - Watford

Brighton eller West Bromwich - Derby

Kampene spilles mellom den 15. og 18. februar, og om det blir ny Solskjær-suksess, så kanskje får vi se mer av disse scenene:

VG kommer tilbake med mer!