Solveig Gulbrandsen: – Provosert av maskulin-kritikken mot Ane Dahl Torp

Ane Dahl Torp måtte kommentere kritikken om at karakteren hun spiller er maskulin. Det har fått landslagslegenden Solveig Gulbrandsen til å tenne.

– At noen i 2019 mener at å sitte bredbent, snuse og ikke er sminket, blir sett på som maskulint, da føler jeg ikke vi har kommet så langt, sier den tidligere landslagsspilleren til VG.

Det var i et blogginnlegg hos sin arbeidsgiver TV2 at Solveig Gulbrandsen første gang reagerte på kritikken med tittelen «hvem faen bryr seg».

I NRK-serien «Heimebane» har Ane Dahl Torps rollefigur Helena Mikkelsen blitt trener noe for topplag på herresiden - noe som ikke finnes i det virkelige Fotball-Norge. Solveig Gulbrandsen sier at hun håper at det vil skje, men da fordi en kvinnelig trener er god nok.

Derimot er hun ekstremt lite fornøyd med at Ane Dahl Torp kritiseres for at hun er for maskulin i sin trenerrolle i serien.

– For det første synes jeg ikke hun er maskulin, men hvis hun hadde vært det - hadde det vært så farlig? Det har ikke noe å si hvordan du ser ut når du er trener, men hvordan du oppfører deg og hva du kan. Når denne typen kritikk kommer, så er det veldig fokus på utseende og ikke kvalitet, sier Gulbrandsen til VG.

– Har du snakket med Ane Dahl Torp?

– Ikke etter at jeg skrev dette, men jeg møtte henne et par ganger i Valhall da hun fulgte Vålerenga for å forberede seg til «Heimebane».

– Når får vi den første kvinnelige treneren på topplan i herrefotball?

– Det må i så fall komme en god nok kandidat og ha nok erfaring til å trene et herrelag. Det må komme en kvinnelig trener med nok erfaring før det kan bli et tema. Det er ikke sånn at jeg mener at det må skje, men jeg håper det skjer - om personen som får jobben er god nok, sier Gulbrandsen, som selv er i trenerteamet rundt Kolbotns kvinnelag i toppserien.

– Men selv om kvinner ikke er aktuelle som hovedtrenere, burde det absolutt være mulig å få kvinner i trenerteamet i en toppklubb. I et team som består av for eksempel fire trenere. Der kunne det ha vært flere kandidater etter mitt skjønn.

– Hvor viktig er Ane Dahl Torp og «Heimebane» som forbilde for kvinnelige trenere?

– De belyser viktige problemstillinger - problemstillinger som kunne ha skjedd i virkeligheten. Det viser et godt bilde av treneryrket og ting rundt det - ikke bare for kvinner, men for alle.

Solveig Gulbrandsen synes ellers det er morsomt å diskutere hva en kvinnelig topptrener for herrer skulle ha på seg på sidelinjen.

– Hva skulle jeg stille i? Kjole og høye hæler hadde ikke passet for meg. Alle mannlige trenere har jo dress - er det da feil om jeg også stiller i dress? Jeg ser for meg at det ville bli et tema som hadde blitt diskutert, gliser den tidligere landslagsstjernen.