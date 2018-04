Griezmann ødela Arsenal-festen i utvisningsdrama

Publisert: 26.04.18 22:56 Oppdatert: 26.04.18 23:30

(Arsenal - Atlético Madrid 1–1) Antoine Griezmann (27) kjempet inn utligningen for et Atletico som måtte spille i over 80 minutter med 10 mann. En voldsom kalddusj for Arsenal hjemme på Emirates. Europa League-finalen virker fjern.

Franskmannen stormet frem, vant en duell med Arsenal-stopper Laurent Koscielny, kom seg forbi keeper David Ospina, før han fikk vippet ballen inn i Arsenal-målet ni minutter før slutt. En enorm opptur i en forestilling som startet med både rødt kort til Atlético-back Sime Vrsaljko og utvisning av trener Diego Simeone før kvarteret var spilt.

Oblak-oppvisning

Griezmann utlignet Alexandre Lacazettes Arsenal-scoring, som kom etter en unødvendig feil av nettopp Griezmann.

Den skapte - for gangs skyld - kluss i forsvarsrekkene til Atlético. På Jack Wilsheres gode innlegg havnet Lacazette nemlig ikke i hodeduell med forsvarssjef Diego Godin, men med venstreback Lucas Hernández.

VG Live: Vi fulgte det heseblesende oppgjøre - spark for spark!

Den hadde det fysiske fenomenet fra Lyon ikke noen problemer med å vinne. Egentlig var han nær en kontrakt i Atlético Madrid, men den UEFA-pålagte kjøpestoppen til Atletico stanset handelen. I stedet ble Lacazette sist sommer - før kjøpet av Pierre-Emerick Aubameyang i januar - Arsenals dyreste spiller med en salgssum på omtrent en halv milliard kroner.

Arsenal kunne ha sikret seg seieren på slutten, men en helt eventyrlig redning fra Jan Oblak stoppet headingen Aaron Ramsey.

– Det er vanskelig å forklare hvorfor vi ikke vant ... Utrolig, sier midtbanemotoren Granit Xhaka.

– Dommer med markeringsbehov

Arsenal får nå en svært vanskelig jobb med å skaffe Arsène Wenger en Europa League-finale som avskjed etter 22 år i klubben. Etter to Champions League -finaler de siste årene har Atlético Madrid all mulig erfaring i å behandle slike avgjørende kamper på hjemmebane.

Arsenal har slått både Milan og Østersund borte i vinter, men har ennå til gode å ta et bortepoeng i Premier League i 2018.

Det smalt fra start.

Sime Vrsaljko satte knottene i Jack Wilshere allerede etter tre minutter. Gult kort fra dommer Clément Turpin. Seks minutter senere var den kroatiske høyrebacken igjen fremme med knottene. Men det gule kortet etter en mild stempling av Alexandre Lacazette var langt fra så klar.

Men franskmannen i blått dro frem nok et gult kort. Dermed rødt på en vilt protesterende Vrsaljko. På sidelinjen gikk Diego Simeone bananas. Tre minutter senere var også han sendt ut og opp på tribunen av Turpin.

– En fransk dommer med markeringsbehov. Er med på eventuelt å ødelegge kampen, meldte MAX-ekspert Thomas Myhre i pausen.

Arsenal trykket til fra start og hadde faktisk sine to aller største sjanser før det røde bråket startet. Lacazette traff stolpens utside på sin første sjanse etter seks minutter. Mens Atlético-keeper Jan Oblak gjorde en helt utmerket enhåndsredning på franskmannens heading bare sekunder senere.

Faktisk klarte Atlético Madrid å roe ned kampen mens Simeone var hvileløst vandrende foran en hvit dør oppe på tribunen. Arsenal hadde fortsatt initiativet, men Atletico med 10 mann dro ned tempoet generelt.

Men de kom på noen dødelige støt. Arsenal-keeper David Ospina var litt heldig da han rakk å redde Antoine Griezmanns knallharde forsøk etter 36 minutter. Sjansen kom etter et vidunderlig raid fra vikaren på høyrebacken, Thomas Partey.