FÅR FORTSATT LØNN: Muhamed Keita mottar fortsatt heftige utbetalinger fra New York Red Bulls hver måned. Foto: Frode Hansen

Klubbløs Keita tjener rundt 300.000 i måneden

Publisert: 27.04.18 13:00 Oppdatert: 27.04.18 13:10

Det er snart tre måneder siden New York Red Bulls-eventyret til Muhamed Keita (27) tok slutt. I løpet av de to neste årene kan drammenseren likevel innkassere rundt seks millioner kroner – uten å røre en ball.

Det skyldes avtalen Keita har med New York Red Bulls . Den tidligere Strømsgodset-, Stabæk- og Vålerenga-profilen fikk beskjed om at han var uønsket 2. februar. MLS-klubben hadde flere internasjonale spillere enn kvoten tillot dem å registrere for spill, noe som bidro til at Keitas USA-opphold fikk en brå slutt.

Kort tid senere flyttet den målfarlige angrepsspilleren hjem til Drammen. Der har Keita vært siden, mens rundt 300.000 kroner har rullet inn på kontoen hans i hver av månedene som har fulgt.

– Jeg har kontrakt med New York ut 2019. Jeg vil ikke kommentere lønnen, men den er såpass bra at jeg ikke trenger å røre på meg nå, liksom. Og vi er enige om at de betaler meg ut kontraktstiden så lenge jeg ikke har en ny klubb, forteller Keita til VG etter å ha vært gjennom en hard hurtighetstrening på Gym Ila i Oslo torsdag formiddag.

– Det er business

Etter å ha vunnet både serien og cupen med Strømsgodset, skrev Keita under for Lech Poznan i 2014. Den overgangen ble en fiasko.

– Jeg vil ikke tilbake dit. Alt var dårlig der. Spilletiden. Det sosiale. Livet. Alt. Hele pakken. Det var møkk, uttalte 27-åringen selv til VG i fjor .

I stedet for suksess resulterte oppholdet i polsk fotball med utlån til Stabæk, Strømsgodset og Vålerenga før den permanente avtalen med New York Red Bulls ble inngått i fjor sommer. Der ble han gitt en kontrakt på over 250.000 dollar i året, som inneholdt klausuler som gjorde at lønnen raskt økte.

Da trodde Keita at hverdagen endelig ville være stabil i lang tid fremover. Men slik gikk det ikke.

– Jeg følte det gikk bra, men de hentet en spiller i samme posisjon som meg for 80 millioner. Og jeg var jo ikke der for å sitte på benken. Jeg syns New York er et fint sted, liksom, men så fint var det ikke. Da mente de at det var riktig å betale meg ut kontraktstiden og la meg gå til en annen klubb, forteller han, sittende i resepsjonen til treningssenteret i Norges hovedstad.

– Hvordan opplevde du å få beskjeden om at du var ferdig?

– Det er sånn fotballen er. Det er business, liksom.

– Mye er min skyld

– Hva er grunnen til at du har havnet i denne situasjonen med så mange klubbytter de siste årene – er det uforskyldt, eller kunne du gjort ting annerledes?

– Det er nok ting jeg kunne gjort annerledes. Jeg kunne nok prøvd å unngått de korte kontraktene. Jeg har kanskje tenkt at «jeg går dit seks måneder, så skal jeg videre». Noen ganger er det kanskje greit å skrive en toårskontrakt. Jeg var i Strømsgodset i seks måneder – og var god. Da tenkte jeg «OK, nå må jeg komme meg bort så fort som mulig. For dette er fotball. Du vet aldri. Plutselig kan det skje noe, så sitter du fast.» Så jeg har vært litt redd for det, sier Keita, før han kommer med en erkjennelse.

– Å hoppe fra klubb til klubb er ikke bra. Så mye av det vil jeg si er min egen skyld. Jeg har jaget de korte kontraktene. Jeg har fått noen tilbud om korttidskontrakter også nå nylig, med mer penger enn jeg får fra New York, men jeg har sagt nei til dem. Det ene var fra Kina. Det var til desember. Men jeg sa nei. Det var greit med penger, men hvis jeg hadde gått dit hadde jeg bare utsatt ting.

Er ingen bråkmaker

– Så nå ønsker du en stabil hverdag?

– Jeg har ønsket det hele tiden, men noen ganger er det bare ikke riktig. Noen ganger bommer du med klubber selv om du skriver langtidskontrakter, også. Men å være et sted over tid, er førsteprioritet nå.

– Er du vanskelig å håndtere for trenere, har det vært et problem?

– Jeg har ikke hatt noen problemer med trenerne jeg har hatt. For en trener som skal styre et helt lag, kan det være tøft å ha en spiller som meg som har personlighet. Men jeg mener at for lag som er ute etter å vinne ting, så er det viktig å ha personligheter. Jeg har ikke sett noen lag som har oppnådd store ting uten å ha spillere med personlighet. Hvis du bare har skolegutter, kommer du ingen vei. Jeg har alltid vært den jeg er, liksom. Det forandrer seg ikke. Jeg må selvfølgelig tilpasse meg personene som er i den klubben jeg kommer til, men personligheten min er som den er, forteller Keita.

– Jeg er ingen bråkmaker, liksom. Jeg lager ikke kaos. Men jeg har mine småting. Det har jo alle.

Krever mye

– Hva er dine småting da?

– He-he. Jeg vet ikke. Jeg er en gladgutt, da. Jeg liker å tulle mye. Jeg liker at de rundt meg har det bra, ler og har det gøy med det de driver med.

– Utfordrer du trenere på en måte som gjør at de kan oppleve deg som krevende, tror du?

– Jeg krever mye av mine trenere, det gjør jeg, men jeg vet at de krever mye av meg også. Og det er sånn jeg vil at det skal være. Jeg liker ikke trenere som ikke krever mye av meg, for det vil si at de ikke har troen på at jeg kan gjøre det bedre enn det jeg viser den dagen.

– Tror du korttidskontraktene kan gjøre det utfordrende for deg å få en ny klubb på det nivået du ønsker?

– Ja, det kan være en hindring. De kan jo spørre seg «Hvorfor er han der en så kort tid? Hva er grunnen til det?» Historikken min de to siste årene er ikke veldig bra. Selv om jeg har tjent på det økonomisk, er det ikke det som er det viktigste nå. Men jeg vet hva jeg kan levere. Den klubben som vil ha meg, de får en bra spiller.

Dette blir avgjørende

– Hva vil du selv?

– Det er selvfølgelig å spille på høyest mulig nivå, et sted hvor jeg vet jeg kan prestere godt. Og jeg vil selvfølgelig spille ute. Gjerne i et land som Nederland, Belgia eller Tyrkia.

– Hva betyr mest på dette stadiet av karrieren – en feit kontrakt eller spilletid?

– Jeg skal jo være i min beste alder, rent fotballmessig. Det som er kjipt, er å ikke få være et sted over tid. Jeg jakter å spille i en klubb over flere år, kanskje en som er med i Europa League. Samtidig vet jeg at fotballkarrieren ikke varer evig. Så hvis det kommer en feit kontrakt, skriver jeg under på den, sier 27-åringen.

– Må det neste tilbudet være høyere enn lønnen du fortsatt får fra Red Bulls for at du skal si ja?

– Ikke nødvendigvis. Hvis det neste tilbudet er på rundt det jeg har i New York, så er det greit. Men kanskje jeg sier ja om det er lavere også hvis klubben er veldig bra.

Stresser ikke

Keita trener nå alene, mens tidligere lagkamerater samles hver morgen for fellesøkter. 27-åringens ønske er å finne seg en klubb til sommeren, men i mellomtiden depper han ikke over den litt ensomme tilværelsen.

– Det går helt fint, altså. Jeg lever. Jeg trener hver dag som om jeg skulle vært i sesong. Jeg står opp tidlig og trener rundt klokken 10, som jeg ville gjort med et fotballag.

– Hvordan er formen?

– Formen er bra. Det er bare fotballdelen som det mangler litt på. Når du har vært borte en stund, tar det litt tid før du kommer inn i rytmen igjen. Det vi trente her i dag, var hurtighet – start og stopp – som i fotballen. Jeg gjør musklene sterkere, forebygger mot skader og vedlikeholder formen. Så tar jeg en utholdenhetsøkt etterpå, forteller Keita.