Bayerns comeback-trener hylles av Real Madrid-stjerner

Publisert: 25.04.18 18:02

FOTBALL 2018-04-25

For et halvt år siden var Jupp Heynckes (72) på sitt fjerde år som pensjonist. Nå jakter han sin tredje Champions League-tittel.

– Det var ingen som hadde sett for seg at jeg skulle være her, sier den rutinerte manageren på pressekonferansen i forkant av onsdagens gigantmøte mellom Bayern München .

Kanskje ikke så rart. Etter å ha ført Bayern München til Champions League -gull i 2013, takket tyskeren for seg og ble pensjonist.

Roses

Men da hans gode venn Uli Hoeness (klubbpresident i Bayern) ringte for et halvt år siden, takket Jupp Heynckes ja til et siste treneroppdrag .

– Jeg har på følelsen av at laget er mye bedre med Heynckes. Fysisk er de sterke, og du kan se at atmosfæren er god i laget og i hele klubben, roser Real Madrids midtbaneelegant Toni Kroos.

Han var selv en del av Bayern-laget i 2013, men tok turen over til Madrid i 2014, ett år etter at Heynckes begynte på pensjonisttilværelsen.

Etter denne sesongen er Jupp Heynckes definitivt ferdig, men før den tid kan han vinne sitt tredje Champions League-tittel. I semifinalen venter Real Madrid.

– Det er slike kamper man jobber for. Jeg kom tilbake som veldig gammel, og nå har jeg sjansen til å nyte suksess igjen. Jeg er selvsikker, sier Bayern-treneren ifølge The Guardian .

Heynckes har altså to Champions League-titler med tyske Bayern München. Nummer tre? Den tok han med nettopp Real Madrid, tilbake i 1998. Da endte han en 32 år lang tørkeperiode for den spanske giganten, som nå er den mestvinnende klubben i historien med sine 12 titler.

Gjensidig beundring

På motsatt side den gang, i 1998, altså, var Juventus, med en da 27 år ung Zinédine Zidane. Onsdag står franskmannen som Real Madrid-manager, og også han jakter Champions League-trofé nummer tre som manager. Han har ledet det spanske hovedstadslaget til to strake titler i den gjeve turneringen, og er den første som har klart den bragden i nyere tid.

– Han (Heynckes) er en manager jeg har maksimal respekt for: for det han har gjort med Bayern, men også i Madrid. Han er en mann å beundre, og jeg har bare gode ord om han, sier Zidane om managerkollegaen.

Beundringen går begge veier.

– Jeg har spilt mot noen fantastiske spillere og managere: Sacchi, Cruyff, Lippi, Happel, og jeg har alltid vært en beundrer av Zidane, både som spiller og manager. Jeg elsker hvordan Real Madrid spiller og hans ro på sidelinjen. Han lager ikke noe fuzz, spiller hverken for galleriet eller TV-kameraene, men er opptatt av det som foregår på banen i 90 minutter, sier Heynckes ifølge The Guardian.

VGs tips: Bayern-seier

Hva kan vi vente oss her? Et tysk lag i knallform mot et spansk lag med kaptein Ramos (f) tilbake etter karantene og en Cristiano Ronaldo med voldsom CL-flyt. Men tenk på at Bayern er ubeseiret på egen bane i inneværende sesong, og at de har holdt buret rent i fem av seks seneste hjemmekamper i alle turneringer.

Vi lander derfor på hjemmeseier til 2,00 i odds . Spillstopp er 20.40, og kampen kan du se på Viasport 1.

Scoringsspill på Robert Lewandowski (1,80) og/eller Cr. Ronaldo (2,00) er mulige spillalternativer.

