FINALEFEIRING: Norske Ada Hegerberg (i bakgrunnen) løper til for å være med på feiringen etter engelske Lucy Bronze’ (øverst) praktscoring. Nummer 9 er franske Eugénie Le Sommer, til høyre tyske Dzenifer Maroszan. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Hegerberg til Champions League-finalen: – Skulle gjerne vært inne i Ronaldos hode

Publisert: 29.04.18 16:41

FOTBALL 2018-04-29T14:41:37Z

LYON (VG) (Lyon - Manchester City 1–0) Drevet frem av rundt 20.000 tilskuere lekte Ada Hegerberg (23) og Lyon seg til sin tredje strake Champions League-finale.

Ada Hegerberg hadde to kjempesjanser, men misbrukte begge i retursemifinalen mot Manchester City. Det irriterer henne garantert, men det spilte ingen rolle: Lyon skal spille finale i Kiev i slutten av mai.

Det skal trolig Cristiano Ronaldo og Real Madrid også. Begge lag kan vinne turneringen tre år på rad.

På Parc Olympic-stadion, der samme Ronaldo senket Wales med sin majestetiske heading i EM-semifinalen for to år siden, ble det utrolig nok bare ett mål denne ettermiddagen, men Lyon var fullstendig var overlegne spillemessig mot hardtsatsende Manchester City.

Etterpå kunne Hegerberg og lagvenninnene gå rundt og takke for støtten gjennom 90 minutter, og hele stadion klappet «islandsk» sammen.

Akkurat som Cristiano Ronaldo ligger Hegerberg an til å bli suveren toppscorer i Champions League. Ronaldo står med 15 mål, Hegerberg 14.

Hegerberg møtte Real Madrid-spissen da begge ble kåret til «Årets spiller» av UEFA i 2015/16-sesongen, og hun er en stor beundrer av hvordan Ronaldo, og Messi, klarer å gjenta suksessen år etter år.

Særlig Cristiano Ronaldo, den mannlige målmaskinen, er en spiller den kvinnelige målmaskinen i Lyon henter mye inspirasjon fra. Hegerberg skulle gjerne visst mer om Ronaldos «psyke», sa hun til sportsavisen L’Equipe foran denne kampen.

– Jeg skulle gjerne «vært inne i hodet hans», få vite hvordan han forbereder seg, hvordan han tenker. Det hadde vært veldig interessant, for på dette nivået er det små detaljer som avgjør.

Og på ett område kan den norske 23-åringen konkurrere med sitt ti år gamle portugisiske forbilde: Begge har et ufattelig scoringssnitt.

På fire sesonger og 125 Lyon-kamper står Ada Hegerberg med 162 mål. Denne sesongen har det tatt helt av: 46 mål på 26 kamper, et helt ellevilt tall, altså ikke så veldig langt unna to scoringer i snitt hver gang hun er på banen.

Mot Manchester City bestemte det franske storlaget alt, og ledelsen burde vært større enn 1–0 etter 45 minutter, men skuddet traff keeper Karen Bardsley i høyrebeinet. Dermed ble det med Lucy Bronze’ scoring, men for en kanon det var!

Høyrebacken/kanten dukket opp på bakre stolpe etter et innlegg fra Amel Majri på venstresiden. På hel volley feide hun inn ledermålet, og det er ikke første gang spilleren som ble hentet fra nettopp Manchester City i sommer får fulltreff. Under VM i Canada i 2015 var det Bronze som sendte Norge ut av turneringen med et herlig langskudd som sørget for 2–1 til England i 8-delsfinalen.

Lyon styrte de siste 45 minuttene også, selv om City hadde ballen litt mer. Hjemmelaget, som er vant til å score enorme mengder mål, lyktes imidlertid ikke flere ganger. Ada Hegerberg hadde den største sjansen da hun ble frispilt av spisskollega Eugénie Le Sommer, men avslutningen gikk høyt over.

Nye muligheter venter på Valerij Lobanovski-stadion 24. mai.

PS! Motstander blir Wolfsburg eller Chelsea. De møtes senere i dag. Wolfsburg vant 3–1 på bortebane.





