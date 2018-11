FÅR NEI: Avaldsnes nedprioriteres for SK Vard. Her fra Champions League-kamp mot Lyon. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Nivå-fire lag for herrer prioriteres – Avaldsnes får nei

Avaldsnes ønsker å spille sine kamper i Toppserien på Haugesund stadion i 2019. Det samme ønsker nivå fire-laget på herresiden, SK Vard. Rådmannen i Haugesund går inn for at herrelaget prioriteres. Det blir det reaksjoner av.

Publisert: 20.11.18 17:49

– Det er ganske oppsiktsvekkende. Og faktisk litt sjokkerende. Da kan de jo ikke definere Toppserien som toppidrett i Haugesund kommune, sier leder for Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, til VG.

Hun fortsetter: – Hvor langt ned i divisjonene, på herresiden, må vi før kvinnefotball prioriteres? spør Jørgensen.

SK Vard rykket i høst ned fra nivå tre til fire (Norsk Tipping Ligaen). Ifølge reglementet i Norges Fotballforbund har kun to klubber lov å bruke samme arena. Det går ut over Avaldsnes, som spiller i Toppserien for kvinner – tross NFFs rangering av norske ligaer:

*1. Eliteserien

* 2. Obos-ligaen/Toppserien

* 3. Post Nord Ligaen og 1. divisjon kvinner

* 4. Norsk Tipping Ligaen

Hege Jørgensen:

– Det burde egentlig være nok her, henvise til NFFs egen rangering av ligaene. Og det er betenkelig at samfunnet vært ser annerledes på dette. Dette blir jo en svekkelse av produktet vårt, at Avaldsnes, som spiller i Toppserien, må ha dispensasjon på en annen stadion, fordi kommunen mener at Avaldsnes ikke er verdig å spille på FK Haugesunds stadion ...

Dette er alvorlig, mener lederen for Toppfotball kvinner.

Daglig leder i Avaldsnes, Stian Staveland Nygaard, skriver følgende:

«Vi mener at Toppfotball bør spilles på regionens beste stadion som er Haugesund stadion. Det handler om at vi ønsker å gjøre Toppserielaget tilgjengelig for hele Haugalandet, og da ser vi at regionsanlegget er det eneste rette. Vi håper at kvinneidrett ikke blir satt bak herrenes 4. Nivå (3 divisjon) som både Vard Haugesund og Djerv 1919 nå skal spille.

Det er også generelle føringer fra NFF sentralt at Toppserien prioriteres foran Norsk Tipping Ligaen (3. Divisjon), og til og med foran Postnordligaen (2. Divisjon) på anlegg. Det vil si at om begge klubber melder inn Haugesund stadion som hjemmearena til NFF, så vil NFF mest sannsynlig prioritere Avaldsnes på stadion.»

Men Rådmannen i Haugesund skriver følgende:

«Med bakgrunn i de vurderinger som gjort, mener kommunedirektøren at det for kommende sesong er rett og naturlig at det er SK Vard som har leie-/bruksrett på Haugesund stadion for sesongen 2019. Kommunedirektøren vil likevel anbefale at det utarbeides en egen sak hvor fremtidens bruk av Haugesund stadion vil bli belyst,» skriver rådmannskontoret i Haugesund i en anbefaling.

«Vi har til nå spilt på Avaldsnes Idrettssenter. Det er et lokalfotballanlegg som er bygd for breddeidrett og tilpasset Toppseriespill så langt det lar seg gjøre. Det er et anlegg som har hatt dispensasjon i alle år for å kunne bruke i Toppserien, men krever investeringer i millionklassen for å bli godkjent hos NFF,» skriver Nygaard i Avaldsnes.

«Fra og med sesongen 2019 vil det bare være FKH som defineres som toppfotball herrer i Haugesund kommune, da SK Vard rykker ned til 3. divisjon. Det betyr i teorien at SK Vard kan benytte anlegget på Sakkestad som sin hjemmearena neste sesong, sammen med damelaget til Haugar i 2. divisjon. Selv om SK Vard nå rykker ned til 3. divisjon har klubben uttrykt ambisjoner om å rykke direkte opp igjen neste sesong og ønsker også i fremtiden å ha Haugesund stadion som sin hjemmearena. De understreker videre at deres hjemmearena i alle år har vært Haugesund stadion og de anser dette som deres hjemmearena,» skriver kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen.

Formannskapet i Haugesund skal diskutere saken onsdag.