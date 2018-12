MISFORNØYD: José Mourinho lot ikke være å vise følelser under Manchester Uniteds kamp mot Young Boys. Da Marcus Rashford misbrukte en mulighet, uttrykte Mourinho sin misnøye. Foto: CARL RECINE / Reuters

Mourinho fikk tyn for reaksjon – mener han blir forskjellsbehandlet

FOTBALL 2018-12-01T07:37:55Z

José Mourinho (55) havnet nok en gang i kritikernes søkelys etter å ha reagert på at unggutten Marcus Rashford (21) misbrukte en mulighet.

Etter tirsdagens 1–0-seier over Young Boys gikk flere profilerte fotballeksperter ut og kritiserte Manchester United -managerens reaksjon.

– Du gjør bare ikke sånt som trener. Jeg ville blitt fullstendig rasende hvis treneren min gjorde det, sa Gary Lineker, mens tidligere United-stjerne Paul Scholes mener det er «dårlig for en spiller som sliter med selvtillit».

Nå trekker Mourinho frem Uniteds managerlegende Sir Alex Ferguson og superstjernen Cristiano Ronaldo for, ifølge ham selv, å bevise at han blir forskjellsbehandlet. Han sikter til en episode i 2009 da Ferguson også ble rasende på Ronaldo på grunn av en misbrukt sjanse.

– Jeg var misfornøyd med at en spiller misset en sjanse, det er alt. Dagen etter var det en venn som sendte meg et klipp av Cristiano Ronaldo som misset en sjanse for United, og Ferguson skrek på ham på vakker skotsk. Det øyeblikket drepte karrieren til Ronaldo, vet dere. Han ble aldri den samme spilleren igjen, sier Mourinho ironisk ifølge The Guardian .

– Det skjer bare her

Da hadde han allerede gått hardt ut og hevdet at mediene behandler ham annerledes enn de andre managerne i toppen av Premier League .

– Hver gang en spiller ikke spiller for Manchester United, er det alltid rykter, alltid et problem. Spilleren må ha oppført seg dårlig, eller så må manageren ha kranglet med ham. Det skjer bare her. Dere får meg til å føle meg veldig spesiell, for jeg er tydeligvis annerledes enn alle andre, sier Mourinho.

Trolig sikter han til medieoppmerksomheten rundt spillere som Paul Pogba, Alexis Sánchez og Anthony Martial, som alle angivelig skal ha kommet på kant med Mourinho.

– Hvis Willian ikke spiller for Chelsea, så er det aldri noe problem med ham og Maurizio Sarri. Det er aldri noe problem hvis Gabriel Jesus ikke får spille i City, da er det bare en vanlig Guardiola-avgjørelse. Når Fabinho og Naby Keïta ikke spiller for Liverpool, så elsker de fortsatt Jürgen Klopp, og han elsker dem. Men når Paul Pogba er på benken her, så er det et disiplinært problem. Når Alexis ikke spiller, så har han kranglet med treneren. I denne klubben får ikke spillere ha vanlige opp- og nedturer, og treneren kan ikke ta avgjørelser eller snakke om spillerne sine, sier Mourinho, som har levert flere minneverdige øyeblikk denne sesongen:

