TIDLIG DUSJ: Mohamed «Moi» Elyounoussi går i garderoben etter å ha fått sitt andre gule kort mot Kypros. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Røde «Moi» slipper med skrekken – må sone om to år

FOTBALL 2018-11-20T11:54:13Z

NIKOSIA (VG) Mohamed «Moi» Elyounoussi (24) ble mot Kypros utvist for første gang i seniorkarrieren. Men Norge slipper å klare seg uten en av sine viktigste spillere på veien til EM i 2020.

– Virkelig!?!? I så fall så er jeg veldig lettet. Så unødvendig å måtte stå over en playoff for det som skjedde i går, skriver Elyounoussi i en tekstmelding til VG tirsdag formiddag etter å ha blitt opplyst om at han ikke trenger å sone hverken i EM-kvalifiseringen eller EM-playoff.

Den norske nøkkelspilleren var ikke helt sikker på hva slags suspensjon det røde kortet innebar da han møtte VG i pressesonen etter kampen.

– Det jeg har fått vite, er at jeg mister den første kampen i den ordinære EM-kvalifiseringen. Det er i så fall en lettelse, for jeg vil i hvert fall ikke miste playoffen, sa han.

Sannheten er faktisk enda mer positiv for Elyounoussi og Norge. Han trenger hverken å stå over en kamp i EM-kvalifiseringen i 2019 eller den eventuelle EM-playoffen på våren i 2020.

Her kan du se hvordan «Moi» ble utvist:

UEFAs medieavdeling skriver i en e-post til VG at «suspensjoner for røde kort som ikke kan sones under den gjeldende turneringen, blir tatt med videre til neste utgave av turneringen, som i dette tilfellet betyr neste utgave av UEFA Nations League».

«Vær oppmerksom på at EM-kvalifiseringen til 2020 (både gruppespill og playoff) er en annen turnering, så de blir ikke påvirket av den nevnte suspensjonen», skriver UEFA.

Det betyr at Elyounoussi først må sone for utvisningen på høsten i 2020, når neste utgave av Nations League-gruppespillet sparkes i gang.

– Jeg har ikke fått rødt kort siden jeg spilte på juniornivå. Det begynner å bli en stund siden, sier «Moi», som vanligvis er vant til at det er motstanderne som får kort for å felle ham:

Før kampen skrev VG at kantspilleren er blant spillerne i Nations League som lager flest frispark og får mest juling , men mandag kveld var det nordmannen som sto for taklingene: Det første gulet kortet fikk han for å stoppe en kontring, det andre kom etter en sen takling.

– Jeg sa at jeg var en snill gutt før kampen. Jeg jinxet det. Jeg fikk smake egen medisin. Nå var det jeg som kom for sent inn i taklingene… Jeg er irritert på meg selv. Det var unødvendig, sier han.