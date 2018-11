BEST: Rune Almenning Jarstein er den spilleren som har spilt flest landskamper de siste 10 årene, og som trolig også har vært den beste. Foto: Bjørn S. Delebekk

Her er Norges beste menn de siste 10 årene

FOTBALL 2018-11-21T20:40:26Z

LARNACA (VG) Herrelandslaget i fotball har spilt seg ut av et år med svært gode enkelt-resultater. Og enkeltspillere har stått fram. Men hvem har vært best over tid? Her er mine beste menn - de 10 siste sesongene.

Publisert: 21.11.18 21:40

I løpet av de 10 siste årene, har landslaget hatt tre sjefer: Egil Olsen (2009–13), Per-Mathias Høgmo (2013–16) og Lars Lagerbäck (2017–18). Totalt har Norge spilt 103 landskamper de 10 siste årene. Seiersprosenten er på 45. Og det er tatt 1,5 poeng i snitt pr kamp.

Altså ganske middelmådig.

Drillo ledet Norge i 49 kamper. Han brukte 73 spillere.

Høgmo ledet Norge i 35 kamper. Han brukte 69 spillere.

Lagerbäck har ledet Norge i 19 kamper så langt. Og han har brukt 38 spillere.

21 spillere har 30 landskamper eller flere i perioden 2009–18. Det er mitt krav for å bli vurdert i «tiårets lag».

Her er mine valg i et 4–4–2-system. Antall landskamper er det de har spilt de siste 10 årene, ikke totalt i karrieren:

Keeper: Rune Almenning Jarstein - 53 landskamper.

* Et enkelt valg. Hertha Berlin-keeperen er bare blitt bedre og bedre med årene, og han var et utgangspunkt som førstekeeper for alle tre landslagssjefene, selv om det ikke ble sånn underveis verken hos Drillo eller Høgmo. Har ingen svakheter, og i øyeblikket er han den spilleren i Norge med det høyeste nivået internasjonalt.

Høyreback: Omar Elabdellaoui - 34 landskamper.

* Fart og innstilling. Da det så ut som han hadde mistet plassen sin til Jonas Svensson, tok Olympiakos-backen fart - og har gjort høyrebacken til sin egen igjen nå. Debuterte mot slutten av Drillo-perioden og har vært mer eller mindre fast under både Høgmo og Lagerbäck.

Midtstopper: Håvard Nordtveit - 45 landskamper.

* Har klart å overbevise alle tre landslagssjefene om sine styrker som fotballspiller, og spilte mye under alle tre. Har vært meget god under Lagerbäck den siste tiden. Får plassen i konkurranse med Vegard Forren. God igangsetter, tar lange innkast.

Midtstopper: Brede Hangeland - 42 landskamper.

* Den selvskrevne kaptein på dette laget, og kanskje den spilleren Høgmo virkelig manglet i sin periode, da Hangeland sa nei til mer landslagsspill tidlig i Høgmos periode. God dirigent, gjør sjelden feil, Norges klart beste midtstopper de 15 siste årene. En koloss under Drillo, med en fin karriere i engelsk fotball som sidespor der.

Venstreback: John Arne Riise - 34 landskamper.

* Får plassen i konkurranse med Tom Høgli og Espen Ruud. Riise var god i Drillo-perioden, scoret åtte mål på disse 34 landskampene fra venstreback-posisjon. Var nok enda bedre i årene før 2009, men forsvarer absolutt en plass på dette laget, med sin gode venstrefot og tøffe innstilling: Alltid best når noen tvilte på ham.

Høyre midtbane: Per Ciljan Skjelbred - 36 landskamper.

* Supertalentet som ble skadet tidlig og fikk en vanskelig start på karrieren sin. Men kom tilbake, og spiller i dag i Hertha Berlin. Lyktes ikke hundre prosent i landslaget noen gang, kanskje fordi han stort sett ble spilt ute av posisjon, som jeg har ham her. Men en meget god fotballspiller, som jeg ,mener fortjener en plass på dette laget.

Sentral midtbane: Markus Henriksen - 45 landskamper.

* Kom for fullt inn i Drillos siste to år, og har stort sett vært fast etter den tid. Var i perioder svak under Høgmos ledelse, men har løftet spillet sitt veldig under Lagerbäck. Til å stole på, gjør sjelden feil, solid spiller som også kan være farlig når han nærmer seg motstanderens 16-meter.

Sentral midtbane: Stefan Johansen - 46 landskamper.

* Klart best sentralt, helst i en treer der. Men over tid har Fulham-spilleren etablert seg som en solid spiller - og en god kaptein for Norge. I det siste har han blitt spilt ute av posisjon, og det hemmer Johansen. Men over tid er det ikke tvil om at han har vært en av Norges beste midtbanespillere, siden 2012.

Venstre midtbane: Morten Gamst Pedersen - 38 landskamper.

* Et venstrebein de fleste bør misunne ham. Meget god mens Drillo var landslagssjef, der han strødde pasninger og innlegg. Scoret også ni mål på disse 38 landskampene. Et klart valg på venstrekanten, selv om han de siste årene har spilt dypere i banen - for Tromsø.

Spiss: Tarik Elyounoussi - 49 landskamper.

* En ærlig, hardtarbeidende spiller som alle landslagssjefer elsker. Bare sju scoringer på disse landskampene, men Elyounoussi har vært viktig for alle de tre landslagssjefene. Hadde konkurranse fra Mohammed Abdellaoue her, men får plassen fordi han har vært så stabil over tid og så viktig for Norges måte å spille på.

Spiss: Joshua King - 37 landskamper.

* Et klart valg. Norges desidert beste angriper de siste fem årene. Kan være et helt angrep alene iblant, 11 mål på 37 kamper er også godkjent. Han var savnet i de siste landskampene, der vi så hvor viktig han er for Lars Lagerbäck. King har det meste, fart, kraft, fysikk - og målteft.

Benken : Tom Høgli, Espen Ruud, Vegard Forren, Christian Grindheim, Alexander Tettey, Ruben Yttergård Jenssen, Daniel Braaten, Erik Huseklepp, Mohammed Abdellaoue, Alexander Søderlund.