Foto: JOHN THYS / AFP

Stjernen kan endelig sikre VM-plass: – Har ekstreme offensive ferdigheter

FOTBALL 2018-11-13T08:34:17Z

Veien har vært lang for Nederland og Lieke Martens (25), men fryktelig mye skal gå galt hvis ikke Barcelona-stjernen og landslagskollegene sikrer seg VM-plass på bekostning av Sveits i kveld.

Publisert: 13.11.18 09:34 Oppdatert: 13.11.18 10:04

LSK Kvinner trakk nylig Barcelona i kvartfinalen i Champions League, og i mars blir Martens den som først og fremst må stoppes.

– Hun er en viktig profil med fart og teknikk. Hun er av den verbale typen, og spiller med hjertet. Hun har ekstreme offensive ferdigheter. Det blir lagt merke til, og hun er en stor profil for kvinnefotballen internasjonalt, sier LSK-trener Hege Riise til VG når hun bes om å beskrive den nederlandske stjernen.

Et VM-sluttspill i Frankrike uten den meget tekniske angriperen vil være en solid attraksjon fattigere, dersom Nederland skulle rote bort det enorme forspranget de skaffet seg fredag kveld.

For med 3–0-seieren fra første oppgjør i den avgjørende playoffkampen, har Nederland minst én fot i sommerens VM-sluttspill i Frankrike. Martens har følt presset de siste månedene:

– Jeg har hatt press på meg lenge, men det er litt annerledes når nesten hele Nederland forventer noe av deg – både på og utenfor banen, beskrev Martens overfor NU Sport før det første oppgjøret mot Sveits.

Publikumsfest i Nederland

I fredagens kamp i Utrecht mot Sveits, var det over 20.000 tilskuere på plass. De fikk se at lagets store stjerne, altså Martens, ordnet 2–0 med en kontant avslutning nede til venstre for keeper – 25-åringens 40. scoring på 96 landskamper.

Det er solide tall for spilleren som fikk sitt store gjennombrudd i fjorårets EM-sluttspill på hjemmebane. Nederland tok gull, og Martens ble kåret til mesterskapets beste spiller. Hun ble også kåret til «årets spiller» av FIFA for 2017, og UEFAs beste spiller samme år.

Da Martens tidligere lagvenninne fra Rosengård, brasilianske Marta, vant årets FIFA-kåring kom ikke Martens blant de tre beste. Ada Hegerberg ble nummer tre i den samme kåringen.

Men i antall Twitter-følgere har Martens et solid overtak på sin norske kollega. Martens har passert 50.000 følgere – Hegerberg har «bare» 35.000.

Tapte nøkkelkamp mot Norge

Etter den meget sterke 2–1-seieren på Intility Arena i Oslo i september , måtte Nederland ta den tunge playoff-veien. Først ble Danmark slått 4–1 sammenlagt, og nå må det et lite mirakel til for at Sveits skal ta igjen 0–3 fra første kamp.

Martens kommer for øvrig til å være høyaktuell sett med norske øyne også i mars. Da skal nemlig hun og resten av Barcelona-laget møte LSK Kvinner i kvartfinalen i Champions League.

VG-tips: borteseier

Med tanke på at Sveits må satse offensivt, så vil det åpne seg for kontringer til et Nederlandsk lag som viste i første kamp at de er et par hakk bedre. Derfor anbefaler VGs tippeekspert et spill på borteseier til 1,75 i odds .