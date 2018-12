I 2016: Ada Hegerberg blir kåret til årets spiller i Europa sammen med Cristiano Ronaldo. Noen måneder senere var hun ikke med i kåringen av verdens beste spiller. Foto: VALERY HACHE / AFP

Interne dokumenter viser: Hegerberg skapte FIFA-kaos

En utelatelse av Ada Hegerberg (23) resulterte i en intern oppvask i FIFA om kåringen av verdens beste spiller. Tema: Følger de som bestemmer godt nok med på kvinnefotball?

Dokumenter kjent gjennom Football Leaks avdekket at det kom sterke reaksjoner, også internt i FIFA , da Ada Hegerberg (23) ikke ble nominert blant de ti beste spillerne i verden i 2016.

Etter å ha scoret 31 mål på 20 seriekamper for Lyon i fjor, samt 15 i Champions League, kan Hegerberg vinne Ballon d’Or – Gullballen – i Paris mandag kveld. Dette er første gang den gjeve prisen i regi av magasinet France Football deles ut til kvinner.

Historien VG kan fortelle nå, handler derimot om FIFA-kåringen «Årets spiller» og går to år tilbake i tid.

Da vekket det oppsikt at Hegerberg ble oversett da prisen skulle deles ut.

«Til neste år synes jeg hele prosessen bør revurderes, siden jeg ikke er sikker på om komiteen ser fotball aktivt og fra hele verden.»

Det skrev FIFA-ansatte Alejandro Varsky i en intern e-post til kolleger i organisasjonen 5. desember 2016.

To dager tidligere hadde FIFA fått en undrende e-post fra agenten til Ada Hegerberg, Dietmar Ness.

Tyskeren stilte seg det samme spørsmålet som mange eksperter i Norge også stilte: Hvordan kunne Ada Hegerberg bli kåret til årets spiller i Europa det året, men deretter ikke være blant de ti spillerne som FIFA nominerte til årets spiller i verden?

«Det gir ikke et profesjonelt inntrykk av FIFA at Europas beste spiller ikke engang er rangert topp ti av FIFA. I herrefotball ville noe slikt vært en umulighet» argumenterte Hegerbergs agent.

Internt i FIFA begynte man umiddelbart å diskutere hva man skulle svare Dietmar Ness.

«Ikke sikker på hva jeg skal svare Dietmar. Listen over de nominerte skapte igjen masse støy da den ble kjent på fredag. I kvinnefotballmiljøet blir det stilt spørsmål om kredibiliteten» skrev en ansatt i FIFA til to kolleger.

Én av dem var kvinnefotballsjef i FIFA på den tiden, Tatjana Haenni. Hun foreslo å sende e-posten fra Hegerbergs agent videre til kommunikasjonsavdelingen.

«Kanskje de en dag forstår at noe er galt. Jeg er lei av det … Hvert eneste år skjer det samme. Og vi har forsøkt å fortelle dem at dette må endres X antall ganger. At vi gjerne vil konsulteres osv. osv.» skrev Haenni.

Alejandro Varsky svarte deretter kl. 09.28 på morgenen, 5. desember i 2016. I e-posten sin skrev han blant annet:

«Da utkastet ble presentert for komiteen, så er det opp til dem hvem som blir med på listen over de ti nominerte. Spørsmålet vi bør stille oss før neste år er: Er «Football committee» og «Women’s football & FIFA Women’s world cup committee» de rette til å stemme over nominasjonslisten på ti spillere? Ser de virkelig fotball på grundig måte gjennom hele sesongen? Vi må ha i bakhodet at PwC (stort konsulentselskap, journ.anm.) overvåker hele prosessen, så vi kan ikke endre resultatet av avstemningen, selv om utfallet er ganske tåpelig».

Varsky løste deretter floken i en ny e-post, der han understreker at Dietmar Ness er agent, og ikke journalist. Dermed var det ikke nødvendig å sende ham et svar gjennom kommunikasjonsavdelingen.

I stedet ble det foreslått at en navngitt person i FIFA, som kjente Ness personlig, skulle ringe ham og forklare følgende:

1. Ada Hegerberg var med på den aller første listen som ble laget

2. Avstemningen i FIFA-komiteen resulterte i listen på ti navn, der Hegerberg ikke var med.

«Ingenting skriftlig, en vennlig forklaring, alle er happy. Tanker?» avsluttet Alejandro Varsky.

VG har konfrontert FIFA med spørsmålet hans, om hvorvidt juryen faktisk ser nok kvinnefotball gjennom et helt år, samt stilt spørsmål ved om menn og kvinner behandles annerledes.

Organisasjonen svarer med å påpeke at reglene for avstemningen er helt åpne og ryddige. Samt at de ligger tilgjengelig på FIFAs nettsider.

– Det du ser er enkelt og greit en organisasjon som gjør sitt daglige grunnarbeid, hvilket ikke burde komme som en overraskelse på noen som invaderer jobbmail-kontoer, legger FIFA til.

Tidligere NFF-topp Karen Espelund ga for to år siden uttrykk for undring over avgjørelsen som ble tatt.

– Det kommer nok som et resultat av at for mange mannlige aktørene ikke kjenner kvinnelige spillere godt nok. Det er et uttrykk for manglende kunnskap, sa hun til VG.

Espelund satt i den nå nedlagte FIFA-komiteen «Football Committee» og fikk selv en liste over 27 kvinnelige spillere. Espelund fikk i oppgave å nominere tolv av dem, og Hegerberg var blant hennes utvalgte.

Ada Hegerberg konkurrerer mot 14 andre kvinnelige spillere i Paris i kveld. Ballon d’Or, gjerne omdøpt «Gullballen» i Norge, har blitt delt ut siden 1956, men inntil nå kun til menn.

Det er utvalgte sportsjournalister fra hele verden som stemmer frem den spilleren de mener har vært best det siste kalenderåret.

Foruten Hegerberg er dette de 14 øvrige nominerte til kvinnenes pris mandag kveld:

Pernille Harder (Danmark/Wolfsburg), Lucy Bronze (England/Lyon), Amandine Henry (Frankrike/Lyon), Lindsay Horan (USA/Portland), Sam Kerr (Australia/Chicago), Fran Kirby (England/Chelsea), Saki Kumagai (Japan/Lyon), Dzsenifer Marozsán (Tyskland/Lyon), Amel Majri (Frankrike/Lyon), Marta (Brasil/Orlando), Lieke Martens (Nederland/Barcelona), Megan Rapinoe (USA/Seattle), Wendie Renard (Frankrike/Lyon), Christine Sinclair (Canada/Portland).

PS! Ballon d’Or har blitt delt ut siden 1956, men i perioden 2010–2015 var prisen slått sammen med FIFAs «Årets spiller»-kåring. Deretter skilte de to prisutdelingene lag igjen.