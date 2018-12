VONDE TALL: Nicklas Bendtner, som her skjærer en grimase på grunn av smerter i foten, har levert en sesong under pari for Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Bendtners målsnitt har stupt: – Jeg synes ikke det er OK

FOTBALL 2018-12-02T07:14:14Z

TRONDHEIM/OSLO (VG) Nicklas Bendtner (30) tjente omtrent like mye i året som hele Strømsgodset-troppen i fjor. Men bare blant de to cupfinalelagene finnes hele ni spillere som har scoret hyppigere enn stjernespissen i norsk fotball denne sesongen.

Det er ingen overdrivelse å hevde at fjorårets toppscorer i Eliteserien, og ligaens desidert mest profilerte spiller, har levert en sesong under forventningene.

Mannen som med en inntekt på 19,93 millioner kroner i 2017, tjente marginalt mindre enn hele troppen til cupfinale-motstander Strømsgodset (20,2 millioner), har ikke levert måltall i samme klasse.

Med seks mål på 1944 minutter i Eliteserien og cupen står Bendtner med et snitt på én scoring hvert 324. minutt. Det plasserer ham helt nede på 10. plass – hvis man bare teller med Rosenborg og Strømsgodset, som søndag møtes til cupfinale på Ullevaal Stadion.

De mest effektive spillerne på cupfinalelagene Tallene er basert på Eliteserie- og cupkamper fra denne sesongen: 1. Erik Botheim (RBK) – 4 mål, 291 minutter, 73 min. per mål. 2. Mos Abdellaoue (Godset) – 15 mål, 1507 minutter, 100 min. per mål. 3. Marcus Pedersen (Godset) – 14 mål, 2087 minutter, 149 min. per mål. 4. Alexander Søderlund (RBK) – 12 mål, 2000 minutter, 167 min. per mål. 5. Samuel Adegbenro (RBK) – 3 mål, 534 minutter, 178 min. per mål. 6. Issam Jebali (RBK) – 3 mål, 625 minutter, 208 min. per mål. 7. Anders Konradsen (RBK) – 6 mål, 1623 minutter, 270 min. per mål. 8. Marius Lundemo (RBK) – 3 mål, 936 minutter, 312 min. per mål. 9. Pål André Helland (RBK) – 5 mål, 1592 minutter, 318 min. per mål. 10. Nicklas Bendtner (RBK) – 6 mål, 1944 minutter, 324 min. per mål.

Bendtners målhyppighet er for eksempel tre ganger svakere enn Godset-spiss Mos Abdellaoue, som med 14 fulltreffere på 1507 minutter har levert mål hvert 100. minutt i snitt.

Til sammenligning leverte Bendtner 19 mål på 2552 minutter i norsk fotball (cup og serie) forrige sesong – ett mål hvert 134. minutt.

– Statistisk sett vil man si «ja», svarer Bendtner på VGs spørsmål om han burde scoret flere mål denne sesongen.

– Jeg synes ikke det er OK at jeg ikke har scoret flere. Men om det var fordi jeg hadde brent 30 sjanser, så hadde jeg vært mer utilfreds enn det jeg er i dag. Men jeg har slitt med å komme til nok sjanser, forklarer dansken.

Han mener forklaringen på fallet i antall mål har en kollektiv forklaring snarere enn personlig.

– I hele år har vi slitt med å skape sjanser og spill, og det å komme til nok antall sjanser. I fjor kom vi til avslutning på de fleste angrepene våre, sier Bendtner, som riktignok har levert noen vakre øyeblikk på Rosenborg-trening i høst:

– Jeg tror også at man vi se at de gangene jeg er i god posisjon, men ikke får ballen, da kan jeg ikke score. Og så er det andre ganger at innlegget har vært for dårlig, eller at jeg avslutter for dårlig, sier han.

Svaret til sportslig leder Stig Inge Bjørnebye går i samme retning:

– Det kan sikkert forklares på et vis. Det blir veldig mye snakk om individet Bendtner. Rosenborg er et kollektiv og det er et kollektivt ansvar at vi presterer godt. Det gjelder alle individene og det gjelder kollektivet.