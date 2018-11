JUBELÅR: De norske spillerne feirer etter seier over Kypros og gruppeseier i Nations League. Kampen kronet et år med svært gode resultater for det norske landslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Spillerne hyller Lagerbäck etter historisk landslagsår

NIKOSIA (VG) Norge har ikke levert like gode resultater på 89 år. Det er ingen tvil om hvem spillerne gir mest av æren for det: Lars Lagerbäck (70).

Publisert: 21.11.18 07:18

Den rutinerte svensken kalte sitt første år «knapt godkjent» etter tre seirer, to uavgjort, fire tap og 12–13 i målforskjell i 2017. Men år to under Lagerbäck har vært en helt annen historie.

De beste landslagsårene De beste norske landslagsårene (poeng pr. kamp, gjort om til tre poeng for seier gjennom hele historien): 1929: 2,60 (5 kamper) 2018: 2,50 (9 kamper) 1934: 2,50 (4 kamper) 1999: 2,46 (13 kamper) 2010: 2,33 (9 kamper) 1993: 2,30 (10 kamper) 1996: 2,29 (7 kamper) 1932: 2,25 (4 kamper) 2004: 2,15 (13 kamper) 2009, 1997, 1962, 1930 og 1919: 2,00 poeng.

På ti kamper i 2018 har Norge levert åtte seirer, én uavgjort og ett tap – med 16-5 i målforskjell. Seiersprosenten på 80 er den høyeste i norsk landslagshistorie, likt med 1929, da det riktignok bare ble spilt fem kamper. Poengsnittet på 2,5 er det høyeste på 89 år.

Tarik Elyounoussi trenger ikke mye tid til å tenke før han svarer hva som er nøkkelen til den norske landslagsoppturen.

– Det er Lars, da … Det har sakte, men sikkert vært hjernevasking over tid. Det gir resultater. Det er egentlig veldig enkelt, han gir korte beskjeder, men om og om igjen. Veldig kjedelig, men det må til. Han er veldig tydelig, sier AIK-spissen som ikke trodde han skulle klare å spille de to siste landskampene:

– Veldig mange møter

– Han vet hva han vil: «Løp til krampen tar deg». Og alle gjør det. I tillegg vet alle hva de skal gjøre. Vi har forskjellige typer i laget: Teknikere, arbeidere, en fin miks av personer, som er veldig viktig. Alle trives sammen. Det er lenge siden vi har hatt det så bra på landslaget, sier Elyounoussi.

Rune Jarstein trekker også frem Lagerbäck på spørsmål om hva som har vært mest avgjørende for de gode resultatene.

– Alt har jo skjedd etter at Lars kom inn. Det har vært veldig mange møter, det tar selvfølgelig tid, men vi har tatt det til oss. Vi ser videoer av at det vi snakker om, fungerer. Vi har tatt store steg i 2018. Før har det vært mye opp og ned og rare resultater, men nå føler jeg vi er på et solid og stabilt nivå. Vi kan være stolte, sier keeperveteranen.

Lagerbäck selv vil ikke ta på seg hele æren for den norske oppsvingen.

– Dette er ikke bare min fortjeneste. Det er et helt gjeng som står bak. Med fantastiske spillere og støtteapparat, sier han.

Her kan du se høydepunktene fra kampen som sikret norsk gruppeseier i Nations League:

Klar for tøffere motstand

Markus Henriksen tror Norge «har noe spennende på gang».

– Før var det kanskje én av fire kamper som var gode, men nå er vi ganske solide hele veien. Det gir håp, sier trønderen, som fikk vite at han ble far for tredje gang like etter kampslutt .

Så spørs det om resultatene blir like solide i 2019 som i år, når motstanden trolig blir langt tøffere i den ordinære EM-kvalifiseringen.

– Kan det være en ulempe å har spilt mot relativt svak motstand i hele 2018?

– Nei, jeg føler alle kamper er vanskelige. Det ser man uke inn og uke ut. Gode lag taper stadig vekk mot antatt dårligere lag. Du vet aldri. Det er ingen ulempe. Vi har hatt et veldig godt 2018, og at det kommer bedre motstandere nå, gjør det bare gøyere å spille fotball, sier Jarstein.