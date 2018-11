SUKSESS PÅ KLUBB- OG LANDSLAG: Ingrid Syrstad Engen, her sammen med Frida Maanum (t.v.) og Caroline Graham Hansen (t.h.) under en landskamp i sommer. Foto: Jostein Magnussen

Nå kan landslagskometen bli proff i europeisk toppklubb

(Japan-Norge 4–1) Ingrid Syrstad Engen (20) gamblet da hun skrev ettårskontrakt med LSK Kvinner. Men nå har europeiske toppklubber fått øynene opp for landslagsspilleren.

Søndag morgen norsk tid fikk de norske landslagsjentene bank av Japan da de tapte 1–4 borte. Hjemmenasjonen, som ble verdensmester i 2011 og spilte finale mot USA i sist VM i 2015, ledet 2–0 litt over halvveis i første omgang.

Og før de norske damene klarte å redusere var ledelsen doblet til 4–0 i andre omgang. Ine Gausdal reduserte for Norge etter 81 minutters spill og fastsatte sluttresultatet til 4–1 til Japan.

Sterkt år

Men det har vært et godt år for norsk kvinnefotball, som har kvalifisert seg til VM og har et norsk klubblag i kvarrfinalen i Champions League.

En av de spillerne som har sørget for dette er 20-åringen Ingrid Syrstad Engen, som gikk fra Trondheims-Ørn til Lillestrøm før denne sesongen, i januar. Mindre enn to måneder senere, 28. februar, fikk trønderen sin debut på A-landslaget. I september scoret hun ett av målene da Norge slo Nederland og kvalifiserte seg til VM, Syrstad Engen har tatt seriegull med LSK, skal spille kvartfinale i Champions League og cupfinale for LSK.

- Alt har klaffet. Det har vært en utrolig reise etter at jeg kom til Lillestrøm, sier 20-åringen var med da Norge spilte årets siste landskamp borte mot Japan søndag morgen norsk tid.

- Når man står midt i det tar man en kamp av gangen og tenker ikke over alt som har skjedd. Men det er jo det absolutt beste året i min korte karriere.

På landslaget har 20-åringen spilt åtte av ni landskamper etter debuten i februar - og hun har holdt et høyt nivå.

- Jeg trodde ikke at jeg skulle bidra så mye etter at jeg debuterte på A-landslaget, men jeg fikk sjansen og har benyttet den. Det er gøy å få tillit og at det går bra, sier Syrstad Engen.

Hun innrømmer at hun gamblet litt da hun bare skrev under på en ettårskontrakt med LSK. Nå står beilerne i kø.

– Tok en risiko

- Jeg tok en risiko, men jeg har troen på meg selv som fotballspiller at jeg skal ta neste steg. Da tenkte jeg at det ville være greit å ha et år for å vurdere mulighetene sine. Min drøm har hele tiden vært å leve av fotballen på heltid og spille i en europeisk toppklubb. Nå har jeg muligheten og det er fristende, men nå er jeg i LSK og skal avslutte sesongen her før jeg bestemmer meg for noe, sier trønderen. Hun vil ikke si hvilke toppklubber som har meldt sin interesse.

Etter denne sesongen kan hun forlate LSK.

- Det viktigste for meg er å være mest mulig klar til VM, og så ønsker man jo å delta i en kvartfinale i Champions League. Jeg vil ta en avgjørelse etter sesongen, sier Ingrid Syrstad Engen.

Landslagssjef Martin Sjögren mener 20-åringen har tatt «store steg» etter landslagsdebuten i februar.

- Hun var god da hun debuterte og satte sitt preg på laget tvert. Siden har hun gått i samme retning. Hun har bare blitt bedre og bedre, og det er bemerkelsesverdig å være så jevn og stabil i prestasjonene i den alderen. Hun er bare 20 år men opptrer som om hun har spilt internasjonal fotball i 10 år. Ingrid er viktig og forhåpentligvis blir hun viktig for dette landslaget i mange år fremover, sier Sjögren til VG.