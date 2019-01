Utskjelte Morata sendte Chelsea videre da Fabregas tok farvel med Stamford Bridge

FOTBALL 2019-01-05T16:51:07Z

(Chelsea – Nottingham Forest 2–0) Cesc Fàbregas (31) spilte trolig sin siste Chelsea-kamp mot Nottingham Forest, men fikk ikke noen drømmeavskjed. I stedet var det landsmannen Álvaro Morata (26) som ble Chelseas redningsmann.

Morata misbrukte en rekke store muligheter, men det ble likevel en gledens dag for den tidligere Juventus- og Real Madrid-spissen. Han scoret begge målene da Chelsea tok seg videre fra FA-cupkampen mot Nottingham Forest.

Chelsea vant kampen 2–0, og fansen tok dermed ikke farvel med FA-cupen.

De tok imidlertid trolig farvel med den spanske midtbanespilleren Cesc Fàbregas. Ifølge Sky Sports spilte han lørdag sin aller siste kamp for Chelsea.

Den engelske kanalen hevder at han nå forlater London til fordel for fyrstedømmet Monaco, hvor han skal spille under ledelsen av sin gamle Arsenal-kollega Thierry Henry.

Straffemiss i avskjeden

Det var dermed passende at Maurizio Sarri ga Fabregas kapteinsbindet, men det ble ingen fantastisk avskjed for Fabregas – selv om det kunne blitt det.

Chelsea ble tildelt straffe i 1. omgang, og 31-åringen gikk frem for å ta det. Han stoppet opp i tilløpet og la straffen til sin venstre, men keeper Jason Steele gikk riktig – og reddet straffen.

– Jeg er litt forbauset over at en så rutinert spiller gjør en så dårlig vurdering. Kanskje han ombestemte seg underveis, spøkte Åge Hareide i Viasats studio.

Sparket fra ellevemetersmerket burde nok blitt tatt opp igjen, da en hel haug av spillere fra både Nottingham Forest og Chelsea var innenfor 16-meteren før Fabregas’ avslutning:

Vondt ble til verre for Fabregas, da han forlot banen kort tid etter at han pådro seg en smell, og ble erstattet av N’Golo Kanté.

Fabregas tok seg god tid på vei av benen, delte ut flere varme klemmer til lagkameratene og takket fansen.

Men da en spanjol mislykkes, var det en annen som fikk det til – etter noen forsøk.

Bare når ettertraktede Callum Hudson-Odoi serverte fra høyre fikk Morata til å score. Først med en tap-in, deretter med et pent hodestøt, hvor han knuste Claudio Yacob i lufta.

Hudson-Odoi - som jaktes av Bayern München - ble dermed den første tenåringen til å levere to målgivende i en og samme kamp for Chelsea siden Scott Sinclair i oktober 2007. Det melder Opta .

Chelsea unngikk dermed cupbomben, og er klare for 4. runde i FA-cupen.