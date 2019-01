ETTERFORSKES: Marcelo Bielsa innrømmer å ha sendt spioner på treningsfeltet til alle motstanderne han har møtt som Leeds-manager. Nå er han under etterforskning av EFL. Foto: PAUL CHILDS / X03809

Rekdal om Leeds-spionasje: – Ikke bra

Leeds-trener Marcelo Bielsa innrømmet denne uken å ha spionert på hvert eneste lag han har møtt denne sesongen. Det er ikke noe Start-trener og Leeds-supporter Kjetil Rekdal ville gjort.

– Det er jo ikke bra selvfølgelig. Selv om det ikke er ulovlig, så er det jo i en gråsone, sier den meritterte treneren.

Forrige uke ble det nemlig storm i det britiske fotballmiljøet:

Før kampen mot Derby ble en mann observert med videokamera i buskene ved klubbens treningsfelt. Han ble anholdt av det lokale politiet, og det viste seg å være en «spion» sendt av Leeds-treneren.

– Bielsa sier jo at dette er noe han har gjort hele karrieren. For han er dette helt vanlig. Det handler om kulturforskjeller. Men det er ikke noe jeg forsvarer. Jeg ville ikke sendt noen fra mitt team for å spionere – det handler om respekt.

– Leder ikke ligaen fordi han har spionert

Rekdal, som har Leeds i sitt hjerte, nyter hvert sekund av denne Leeds-sesongen. Klubben leder Championship med en luke på fire poeng ned til Sheffield United og Norwich.

– Han har gjort en formidabel jobb med dette laget. Men Leeds leder ikke ligaen fordi Bielsa har sendt spioner på treningsfeltet til motstandere. Leeds spiller på sin måte uansett, det er begrenset hvor mye man får ut av å se på en trening.

Den tidligere Argentina-sjefen kalte selv inn til en pressekonferanse tidligere i uken, og medier begynte å spekulere i om han skulle gi seg i klubben. Det viste seg at han bare skulle vise de fremmøtte journalistene hvordan han analyserte motstanderne.

Dette i kjølvannet av at EFL har åpnet en etterforskning på Leeds og Bielsa etter den bisarre seansen.

– Det at han er åpen om det, er veldig bra. Fotball er små marginer. Det å jobbe for å hente inn én prosent her og der kan fort være forskjellen på opprykk og ikke ved sesongslutt, sier Rekdal, som ikke tror manageren får noen straff.

Ørjan Nyland er én av mange som har fått kjenne på Bielsas vrede denne sesongen:

Sammenligner med Drillo

Rekdal gir argentineren mye av æren for den store oppturen på Elland Road.

– Han har kommet inn med sine ideer og på en finurlig måte truffet på alt han har gjort. Stadion er fullsatt hver gang. Det er fotballfeber i Leeds igjen.

– Jeg er ikke i tvil om at de er i kampen om direkte opprykk hele veien til slutten, sier han, og legger til at han ikke tør å håpe på 1.-plassen.

Det er spesielt én ting ved Marcelo Bielsa som for Rekdal gjør at drømmen om en retur til Premier League ser lys ut for den tidligere storklubben:

– Han har en egen aura. Selv om han ikke kan engelsk, så når han fram til spillerne med budskapet. Det er litt som Drillo da han tok over oss på landslaget. Han kom med et tydelig budskap. Det budskapet satt seg fort. Og da blir det lett å tro på det og høre på han.

Hele sitt liv har den profilerte treneren fulgt Leeds i tykt og tynt. Og han er overbevist om at mannen, som har blitt kalt verdens beste trener av Pep Guardiola , er rett mann.