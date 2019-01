Striden om ny RBK-trener: Det er lov til å være bølle!

Alt tyder på at Rosenborg har sitt på det tørre juridisk i Horneland-saken. Et annet spørsmål er hva storebror gjør med det sitt eget renommé i norsk fotball.

Publisert: 04.01.19 12:01 Oppdatert: 04.01.19 12:24

Ledelsen i trønderklubben har en egen evne til å skape oppmerksomhet rundt seg selv, og 2019 starter med en skikkelig sirkusforestilling.

Nok en gang står styreleder Ivar Koteng sentralt plassert i manesjen.

Denne gangen er temaet Eirik Hornelands trenervei fra Haugesund til Trondheim.

Dette har de siste timene utartet til en salig saus av diskusjoner rundt juss, etikk, lojalitet og kutyme, der en avlyst pressekonferanse så langt er siste kapittel i soga.

Trolig handler avlysningen om at man vil ha lagt nok penger på bordet til FKH før kameralinsene kommer, slik at uenighetene kan glattes over og blikket rettes fremover.

Stridstemaene inneholder både fakta og følelser, og det er kanskje fordelaktig å dissekere elementene her:

Juridisk må vi ta forbehold om at selve kontraktstekstene ikke er kjent for offentligheten, men det som har fremkommet tyder ikke på at FK Haugesund har en særlig sterk sak.

Det foreligger avtalefrihet i norsk rett.

Dersom det stemmer at Eirik Horneland i høst inngikk en gyldig med FKH, der partene er blitt enige om én måneds gjensidig oppsigelsestid, er det en klausul partene har all rett til å bli enige om, og som vil være bindende.

At den tidligere kontrakten var tidsavgrenset - uten oppsigelsestid - kan vel vanskelig være særlig relevant her.

Og at Haugesund skulle kunne terminere den nye kontrakten, og rett og slett velge å forholde seg til den gamle, virker mildt sagt merkelig.

Vi driver vel ikke med selektiv kontraktsshopping ut fra hva som passer eget verdensbilde i norsk rett?

Dermed tyder alt på at Eirik Horneland vil være på plass på Lerkendal i vinter, uansett hvordan denne såpeoperaen måtte utvikle seg videre.

Men det at Rosenborg sannsynligvis har retten på sin side, innebærer ikke nødvendigvis at atferden til Ivar Koteng & co er særlig spiselig.

Så lenge du er sterkest i skolegården, er det da greit at du oppfører deg akkurat som du vil?

De siste månedene har det oppstått flere saker der det er grunn til å stille spørsmål ved saksbehandlingen i klubben, som har bygget omdømmet sitt på en folkelig og sympatisk stil.

Konflikten med Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun er ennå ikke rettslig løst, og i denne saken er det både juridisk og etisk grunn til å sette spørsmålstegn ved klubbens fremferd.

De siste ukene har RBK forsøkt seg overfor Sarpsborg 08, på et tidspunkt da Geir Bakkes lag ennå spilte i Europa League.

Det endte uten den store offentlige oppvasken, men timingen var ikke nødvendigvis superpopulær i Østfold.

Da blikket ble rettet mot FK Haugesund, oppstod det imidlertid full konflikt.

Treneren for forrige sesongs fjerdemann hadde nylig forlenget kontrakten, og klubben så naturlig nok da for seg å utvikles videre med 43-åringen som byggmester.

Er det da grunn til å reagere så kraftig når noen med større muskler, både sportslig og økonomisk, henvender seg med en forespørsel innenfor lov og rett?

Det handler vel egentlig litt om hvilket verdisyn man ønsker å operere med.

Toppidrett er ren og rå konkurranse, og da er det mulig å argumentere med at Ivar Kotengs eneste oppgave er å gjøre Rosenborg sterkest mulig.

Da er omsorg over rivalenes langstidsplaner ikke så relevant, og Kotengs jobb er ikke å vinne en popularitetskonkurranse.

På den andre siden: Er det fair play å gå etter en trener som akkurat har forlenget og langtidsforpliktet seg til en annen norsk klubb?

Det er mange aktuelle kandidater på trenermarkedet, og er virkelig Eirik Horneland den eneste rette på Lerkendal?

Hva slags internklima vil vi ha i norsk fotball?

Utelukkende den sterkestes rett, eller visse uskrevne spilleregler?

Her er det ingen fasit, men akkurat nå kan Horneland-saken oppsummeres slik:

Rosenborg har lov til å oppføre seg bøllete. Men de bør kanskje gå en runde med seg selv om det er hensiktsmessig.