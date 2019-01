I MANESJEN: Klubbløse Sam Allardyce støtter sin tidligere sjef. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Allardyce støtter kontroversiell Newcastle-eier

FOTBALL 2019-01-15T17:06:33Z

Newcastle-manager Rafael Benitez er misfornøyd. Supporterne enda mer. Men Mike Ashley får støtte av mannen han sparket i 2008.

Publisert: 15.01.19 18:06 Oppdatert: 15.01.19 18:16

Intern uro og kun én seier på de ni siste kampene er fasit for Newcastle.

Rafael Benitez har klaget offentlig på mangelen på spillerkjøp, mens supporterne fremdeles krever at eier Mike Ashley selger klubben.

Et lekket dokument skal angivelig vise at et konsortium ledet av tidligere Manchester United- og Chelsea-direktør Peter Kenyon skal være interessert, men et salg lar foreløpig vente på seg.

– Jeg tror han genuint forsøker å selge Newcastle, sa Allardyce på «The Alan Brazil Show» på talkSPORT.

– Det som overrasker meg er om det er snakk om 300 millioner pund. Jeg tror ikke det er mulig å få, sa Allardyce.

Mens Benitez i oktober uttalte at han er «hundre prosent sikker på at laget sikrer plassen i Premier League », har pipen nå fått en annen lyd.

Det skal godt gjøres å kopiere forrige sesongs plassering midt på tabellen, mener Benitez.

– Hvis vi klarer det samme i år, når de andre lagene bruker enda mer penger enn i fjor, vil det være et mirakel, sa Benitez i desember.

Denne uken har vært preget av flere kontroversielle utspill i engelske medier.

Det tidligere Sky Sportsankeret Richard Keys fikk gjennomgå i sosiale medier da han mente at Benitez burde bruke penger av egen lomme dersom han ønsket seg nye spillere.

Også Rio Ferdinand har fått kritikk for å støtte Mike Ashley.

Den tidligere Manchester United-midtstopperen har blitt beskyldt for å ha dobbeltrolle, ettersom klesmerket hans, «Five», blir solgt gjennom Newcastle-eierens kjede, Sports Direct.

– Jeg kjenner ikke ham så godt egentlig. Jeg vil bli kjent med ham. Mitt problem har ingenting å gjøre med forretningsavtalene jeg har med hans selskap, sa Ferdinand da han ble konfrontert med forbindelsen til Ashley.

VGs tips: Blackburn-seier

Nå venter en kamp Benitez helst skulle stått over. Selv har han benektet at de ikke bryr seg, samtidig som han har uttalt at Newcastle vil ha vanskeligheter med å satse fullt på FA-cupen.

Trolig kommer Benitez til å rotere mye på laget i allerede tynnslitt tropp. Blackburn har på sine side vunnet sine to siste kamper i Championship.

Vi tror at et litt umotivert Newcastle kommer til å slite på Ewood Park. Derfor anbefaler vi et spill på hjemmeseier til 2.30 i odds. Spillestopp er klokken 20.40.