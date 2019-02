SKILLER LAG: Lars Lagerbäck og Nils Johan Semb før oppgjøret mot Kypros i Nations League i fjor høst. Foto: Bjørn S. Delebekk

Semb slutter som sportssjef for A-landslaget

ULLEVAAL (VG) Nils Johan Semb (59) gir seg som sportssjef for A-landslaget. Han føler rollen ble for snever. Nå snakker han også ut om bråket rundt Drillo-sparkingen.

Den tidligere landslags- og toppfotballsjefen går over i en deltidsstilling på 40 prosent der han først og fremst skal jobbe med aldersbestemte landslag og topptrenerutdanningen i NFF.

Semb, som fyller 60 år søndag, oppgir to grunner: Han får vekslet krevende reising/pendling med frihet til å gjøre andre ting. Og: Han følte rollen som sportssjef ble altfor smal.

– Ble bare diskusjonspartner

VG møtte Semb på Ullevaal fredag formiddag. 59-åringen åpnet opp om opp- og nedturer siden han overtok som toppfotballsjef i 2009. Semb forteller, blant annet, at han vurderte å gi seg da han ble oversett i sparkingen av Drillo høsten 2013.

– Har nedtrappingen kommet frivillig eller har det vært et press her?

– Endringen fra toppfotballsjef til sportssjef på landslaget var initiert av at man gjorde en organisasjonsendring i NFF. Det er vanlig på store arbeidsplasser, og da blir rollekartet seende annerledes ut, forteller Semb.

NOK ER NOK: Nils Johan Semb møtte VG utenfor Ullevaal stadion fredag formiddag. Foto: Sindre Øgar

– Jeg gikk inn i rollen som sportssjef, ja, og der var det viktige oppgaver ... men de viktigste oppgavene er på en måte allerede løst: Lars (Lagerbäck) er på plass, støtteapparatet er på plass og rammebetingelsene er på plass. Så du flyter litt rundt i systemet og blir til slutt bare en diskusjonspartner. Det er helt ok, altså, men nå er det god timing for å ta et steg tilbake, tillegger han.

Semb har vært en viktig mann for landslagssjef Lars Lagerbäck, men han kommer ikke til å bli erstattet som sportssjef når han trer tilbake 1. mars. Han vil ha deltidsstillingen til han går av med avtalefestet pensjon (AFP) i mars 2021.

Følte seg som huggestabbe

Odelsgutten fra Åsgårdstrand vil ikke si hvor mye han beholder av sin omdiskuterte NFF-lønn, annet enn at inntekten naturligvis blir lavere med en deltidsstilling.

– Jeg satt som toppfotballsjef til oktober i fjor, og det var et veldig godt år, så jeg synes timingen er god. 2018 ble et historisk godt år, egentlig. Et godt år for begge A-landslagene og for aldersbestemte landslag, sier Semb.

– Men toppfotballsjef-jobben ble tidvis en huggestabbe-posisjon?

– Ja, det var jo det. Når det går bra, så er det helt naturlig at spillere og trenere får fokuset. Når det går dårlig og du skal svare for helheten, så blir du en offentlig talsmann for de dårlige tidene. Det har vært noen tøffe tak der, det må jeg ærlig innrømme.

– Den største utfordringen er når du ikke lykkes med å få resultater for A-landslaget for herrer. Det trumfer alt og er det alle har fokus på. Vi har ikke vært i sluttspill siden vi var der i 2000, og det har vært skuffende. Samtidig har kvinnelandslaget vært i alle sluttspill i min periode som toppfotballsjef. Vi har EM-finalen i 2013, bronsen med U21-landslaget og mange aldersbestemte lag i sluttspill. Det har vært masse positivt, men A-landslaget har ikke klart å bryte barrieren, sier Semb, som uansett kan si seg fornøyd med herrelandslaget i fjor.

Drillo-sparkingen: – Fryktelig vanskelig

Norge vant sin Nations League-gruppe, og seiersprosenten på 80 (åtte seirer, én uavgjort og ett tap) er den høyeste i norsk landslagshistorie, likt med 1929.

– Kritikerne har gjerne ikke innsikt i alt som foregår her. Men samtidig satt du såpass lenge at ting burde fått tid til å virke?

– Mange strukturer er lagt, som gjør at ting ligger godt til rette. Vi har fått opp spilletyper som holder høyt europeisk nivå i sine aldersgrupper, både på gutte- og jentesiden, med Ada (Hegerberg), Caroline (Graham Hansen), Martin (Ødegaard), Kristoffer (Ajer), Erling (Braut Håland) og Sander (Berge) og så videre, sier Semb og legger til:

– 8–9 år er ikke så lenge i et utviklingsløp. Det tar tid. Nå har vi en bra plattform til å ta nye steg. Jeg synes det ser spennende ut med de generasjonene vi har.

– Da Drillo ble sparket ble du totalt oversett. Hvordan ser du tilbake på det?

– Det var veldig vanskelig. Fryktelig vanskelig. Jeg var på ferie i New York, og vi hadde hatt møter dagen før jeg dro. Vi hadde akkurat tapt en dårlig kamp mot Sveits, og det var to kamper igjen i kvaliken: Slovenia og Island. Men det var «go» i gruppen etter at vi hadde fått det på avstand. Drillo hadde slikket sårene, og vi så fremover med tanker rundt neste tropp. Vi skulle gjøre noen endringer, hadde en offensiv «go» og hadde fortsatt muligheten til å nå en play off. At det endte som det endte var i min rolle veldig vanskelig, for jeg ble ikke involvert i sluttsaken rundt Drillo.

Utelukker ikke trenerjobb

Daværende generalsekretær Kjetil Siem har senere innrømmet at det var «en ufattelig tabbe» at han ikke stoppet Drillo-avgjørelsen før han fikk tak i Semb.

– På det tidspunktet var det nære på at jeg trakk meg tilbake. Men mange oppfordret meg til å bli, og vi fikk vi snakket gjennom situasjonen, sier Semb til VG.

Drillos kone var rasende på NFF.

TETT SAMARBEID: Nils Johan Semb og Drillo før en privatlandskamp mot Nord-Irland i 2012. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Du vurderte å slutte?

– Det er naturlig at de tankene kommer, for du føler at du ikke har blitt involvert i det som er ditt område. Drillo rapportert faglig til meg. Jeg var den faglig øverste sjefen. Så har jeg naturligvis sjefer over meg, både styre, president og generalsekretær som er over meg i hierarkiet og tar de endelige beslutningen når det gjelder ansettelser og avskjedigelser av landslagssjefer. Sånn er systemet.

– Hvordan var det å gå på jobb for disse lederne, Kjetil Siem og Yngve Hallén, etterpå?

– Det var en utfordrende situasjon. Vi måtte snakke nøye gjennom ting, og det ble lagt en prosess rundt det. Når man så gikk videre, så må man nullstille og jobbe for resultatene fremover. Men det var en svært krevende situasjon.

Drillo om Semb: – Vet han gjør en god jobb

Nils Johan Semb har en utmerkelse ingen andre norske fotballtrener kan vise til. Han ble kåret til «årets trener» i Europa av bladet France Football i 1999. Nå får han mer tid på gården hjemme i Åsgårdstrand, der han kanskje også vil gire opp satsingen på eiendomsutvikling. Og han utelukker heller ikke en trenerjobb i fremtiden.

– Hareide ga seg han også, og sa «aldri mer». Det er gøy å se hvordan han har blomstret, sier Semb med et smil.