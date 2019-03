KLAR FOR KAMP: Martin Ødegaard og det norske landslaget skal møte Spania lørdag. Her under et pressetreff to dager før kamp. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Denne sommeren blir avgjørende for Ødegaard

Selv i et Lars Lagerbäck-lag er det plass for kreative spillere - som Martin Ødegaard (20). Men du må løpe. Mye. Og være god uten at ballen nødvendigvis er hos deg.

Det vil være en overdrivelse og si at Martin Ødegaard har vært en viktig brikke i Lars Lagerbäcks to år og 19 kampers regjeringstid som landslagssjef. To kamper har Ødegaard fått starte, to treningskamper, i Makedonia og Albania. Begge gangene ble han byttet ut. I tillegg har Ødegaard fått tre innhopp, sist mot Kypros borte, da Norge vant sin avdeling i Nations League.

Tipset mitt er at han starter på benken mot Spania også.

20 år gammel står Martin Ødegaard med 14 A-landskamper for Norge. En sammenligning, for å sette det hele litt i perspektiv: Ni år eldre Ola Kamara står med 13 A-landskamper. Og han som har landskamp-rekorden (110 landskamper), John Arne Riise, var ett år og 139 dager eldre enn Ødegaard da han fikk sin 14. A-landskamp.

Det er lett å glemme hvor ung Martin Ødegaard, fortsatt, er. Samtidig: Det kommer stadig nye talenter. 20 år gammel er ikke Ødegaard sett på som et «talent». Han er i mellomfasen. Og derfor blir denne sommeren svært viktig for Martin Ødegaard: Han har løftet spillet sitt, fått en utvikling i helheten, gjennom sesongen i Vitesse.

Hvor går veien videre? Denne avgjørelsen blir viktigere å gjøre riktig, enn da Real Madrid ble valgt i 2014. Da hadde Martin Ødegaard all verdens tid, egentlig. Knapt 16 år gammel kunne han velge og vrake blant 90 prosent av Europas beste klubber.

Valget falt på Real Madrid.

Var det riktig?

Kun én gang tidligere har jeg skrevet/uttalt meg om dette. Meningene var mange, og de kom ofte, gjerne hver uke høsten 2014, fra alle hold. Den gangen, 30. desember i 2014, skrev og sa jeg at «Ajax ville vært det beste valget.» Og det står jeg for den dag i dag.

Da hadde jeg fulgt Martin Ødegaard i litt mindre enn et år. Ryktene hadde allerede gått en stund da jeg traff han første gang, 3. februar 2014. For som 14-åring hadde Ødegaard allerede spilt kamp for Strømsgodsets A-lag, mot Mjøndalen i 2013, selv om kampen ikke var offisiell.

Det er egentlig for drøyt. Nesten ...

I Pinatar i Spania, hadde Strømsgodset spilt to kamper, med Ødegaard på benken, da de skulle møte FC Daugava fra Latvia. Ville vi få se 15-åringen nå? Ville de ta sjansen? Jeg husker jeg var litt spent. Martin Ødegaard var 15 år og 48 dager da Ronny Deila slapp han ut på gresset i Pinatar, med 25 minutter igjen av kampen.

Stillingen var 1–1 i Copa del Sol-kampen da Ødegaard entret banen. Da kampen var slutt sto det 5–1 til Strømsgodset. Og han som akkurat hadde fylt 15 år hadde tatt over kampen. Han styrte, 15 år gammel. Vel var ikke motstanderen av topp klasse, men det var hardbarkede A-lagsspillere.

Martin Ødegaard styrte spillet. Jeg måpte, hadde aldri sett en så god 15-åring før i mitt liv. Var dette egentlig mulig?

Så debuterte han i Eliteserien, og dominerte der også. Interessen var på kokepunktet. Spørsmålet var bare «hvor», ikke når, for Martin Ødegaard. De som var vanskeligst å si nei til, var Liverpool, favorittklubben til både Martin og faren, Hans Erik Ødegaard.

Det hadde vært møter med manager Brendan Rodgers, Martin hadde vært hjemme hos Steven Gerrard. Da telefonsamtalen måtte tas, gråt Ødegaard sine modige tårer: De hadde bestemt seg for Real Madrid. De følte at det var det rette.

Det har gått fem år og 48 dager siden jeg så debuten, og starten på hysteriet, rundt Martin Ødegaard. Det har gått «så der». I Real Madrid ble det spill på reservelaget på nivå tre i Spania. Det fungerte ikke optimalt. Så ble det utlån til Heerenveen i Nederland. Det fungerte heller ikke mer enn sånn passe.

Vitesse i samme land i 2018/19 har vært langt bedre. Martin Ødegaard har gjort det han var nødt til å gjøre for å få ut mer av det voldsomme potensialet sitt: Bli sterkere, jobbe hardere defensivt - og skape noe konkret, det vil si scoringer og målgivende pasninger.

På 21 starter og to innhopp i ligaspill for Vitesse denne sesongen, er det blitt fem scoringer og seks assist. Det vil si at Ødegaard produserer et målpoeng annenhver kamp.

Noe som er brukbart. Men er det nok? Vil Real Madrid satse på han fra sommeren, nå som Zinedine Zidane er kommet tilbake?

Ajax skal være interesserte. Kanskje havner han der, fem år etter at jeg mente det var den klubben han burde velge? Grunnen min den gangen, var at mye tydet på at Ajax var de beste av de nest beste til å ta seg av, og utvikle, spillere som Ødegaard. Og det er de fortsatt.

Det er mange ubesvarte spørsmål. Men valget denne sommeren kan vise seg å bli helt avgjørende. Martin Ødegaard vil garantert få en god karriere, bedre enn de fleste - uansett. Men vil han klare å fullføre drømmen, spille på en toppklubb - og fast på det norske A-landslaget?

Lars Lagerbäck hadde hørt hypen før han så spilleren. Men han har lært seg å like Martin Ødegaards stil: Svensken, med sin erfaring, ser selvsagt hvor mye fotball som bor i denne gutten.

Spørsmålet blir: Spiller du som Lagerbäck vil, eller må du ha spillet på din egen måte. Er svaret at du lytter til Lagerbäck, så er du inne.

Hvis ikke kommer du aldri helt inn.

