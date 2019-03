Solskjær tapte sin første Premier League-kamp som United-manager

LONDON (VG) (Arsenal – Manchester United 2-0) Ole Gunnar Solskjær (46) er ikke lenger ubeseiret som Manchester United-manager i Premier League.

Publisert: 10.03.19 19:25 Oppdatert: 10.03.19 19:48







Fire dager etter en usannsynlig bragd i Paris ble Manchester United slått av Arsenal i en nøkkelkamp i jakten på en topp fire-plassering i Premier League .

Arsenal overtar dermed Uniteds fjerdeplass på tabellen, noe som betyr at Solskjærs menn for øyeblikket ikke ligger an til å kvalifisere seg til neste sesongs Champions League.

Tapet var Solskjærs første på 16 kamper i hjemlige turneringer. Frem til nå hadde nordmannen ledet laget til 13 seirer og to uavgjort i Premier League (10–2–0) og FA-cupen (3–0–0). Rekken på ni strake borteseirer – i alle turneringer – ble også brutt.

– Det er skuffende, spesielt når vi skaper så mange sjanser. En annen dag hadde vi satt sjansene og scoret tre før pause. Mot et topplag blir man straffet, sier Ashley Young.

les også Hvorfor har Solskjær hatt flaks?

– Keepertabbe

Begge lag kom fra en midtukekamp i Frankrike, men med vidt forskjellige opplevelser: United sjokkerte ved å slå ut PSG av Champions League takket være en 3–1-seier, mens Arsenal havnet i motsatt ende av et sjokkresultat da de tapte 3–1 mot Rennes i Europa League.

Likevel var det Arsenal som kom best ut av startblokkene på Emirates Stadium.

les også Slik vil United-jobben endre Solskjærs liv: – Mer ansvar, mer penger

Etter at Romelu Lukaku hadde truffet tverrliggeren og misbrukt en eventyrlig mulighet til å fortsette sin flotte målform, ble United-keeper David De Gea tatt på sengen av et langskudd fra Granit Xhaka.

Arsenals midtbanespiller fyrte av fra omtrent 25 meter og traff mer eller mindre midt i mål, men De Gea hadde tatt et skritt motsatt vei og ble stående igjen som en saltstøtte.

– Keepertabbe, mener den tidligere United-spilleren Henning Berg i VGTVs studio.

Fred sto for Uniteds andre treff i metallet i første omgang da hans langskudd gikk i stolpen og ut.

Etter å ha startet kampen i en 4–4–2-formasjon – noe overraskende med Pogba i rollen som venstrekant – valgte Solskjær etter en drøy halvtime å legge om til 3–4–1–2 med franskmannen like bak spissparet.

Det førte raskt til Lukakus andre store sjanse i kampen, men belgieren klarte ikke å runde Arsenal-keeper Bernd Leno, og dermed gikk vertene til pause med en ledelse.

les også Solskjærs ærlige dom: – Det er ikke akseptabelt

«Billig» straffe

Lukaku sto med seks mål på de tre siste kampene, men var ikke like giftig på Emirates: Like etter pause ble han tredd vakkert igjennom av spissmakker Marcus Rashford, men alene med Leno misset han for tredje gang i kampen.

Foto: Ian Kington, AFP

I stedet var det Arsenal som doblet ledelsen midtveis i andre omgang. Alexandre Lacazette gikk i bakken etter en klumsete inngripen av Fred, og hans spissmakker Pierre-Emerick Aubameyang satte straffesparket i mål.

– Fra der jeg sto, synes ikke jeg at det var straffe, sier Young.

– Det var billig. Men det er rutinert gjort å legge seg ned. Urutinert gjort av Fred. Han skal bare løpe med ham, sier Henning Berg, som gjestet VGTVs studio sammen med Vålerenga-spiller Markus Nakkim:

Solskjær gjorde flere offensive bytter i jakten på et nytt oppsiktsvekkende comeback: Anthony Martial erstattet Fred, mens 17-åringen Mason Greenwood kom inn for Nemanja Matic, men denne gangen lyktes det ikke for 46-åringen.

– Jeg synes United har gjort en av sine bedre kamper selv om de taper. De har nok sjanser til å score to og kanskje tre mål, sier Henning Berg.

Men det var altså Arsenal som utnyttet feilskjærene til Tottenham (2–1-tap mot Southampton) og Chelsea (1–1 mot Wolverhampton) i den jevne kampen om tredje- og fjerdeplassen i Premier League.

– Det var et stort resultat. Vi jobbet hardt og vant kampen. Vi visste det kom til å bli tøft, men vi gjorde det bra og vant. Alt er i våre hender nå, og vi skal gjøre vårt beste for å havne på topp fire, sier Pierre-Emerick Aubameyang.

Arsenal er nå nummer fire med sine 60 poeng, ett poeng bak Tottenham. Bak følger Manchester United med 58 poeng og Chelsea med 57. Sistnevnte har én kamp til gode.

VG kommer tilbake med mer!