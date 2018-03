Salah på vei mot Premier League-rekord

(Liverpool - Watford 5–0) Mohamed Salahs Liverpool-eventyr fortsetter med full styrke. Den 175 centimeter høye egypteren er blitt Anfields nye gigant.

Mot stakkars Watford sørget han ikke bare for sitt første «hat trick», Salah banket også inn sitt fjerde og Liverpools femte før marerittet var over for gjestene.

– Målene vi scoret var utrolige, og «gutta» stoppet ikke. Det er slik fotball skal være, sier en strålende glad manager Jürgen Klopp. Om Salah sier han:

– Han elsker å score mål. Og han er en fantastisk gutt.

Mohamed Salah (25) er dermed oppe i enorme 36 mål på 41 kamper i sin første Liverpool-sesong, og med 28 av dem i ligaen er han Premier League -toppscorer alene, fire foran Tottenhams skadde landslagsspiss Harry Kane.

– Det viktigste er at vi klarte å slå tilbake etter kampen mot Manchester United, og jeg må bare takke mine lagkamerater. De har hjulpet meg med å nå dette antallet, sier Mohamed Salah til BT Sports.

Med syv kamper igjen er Salah på vei mot Premier League-rekord: I sesonger med 38 kamper (som nå) er det tre mann som har den, med 31 mål: Alan Shearer (Blackburn 95–96), Cristiano Ronaldo (United 07–08) og Luis Suarez (Liverpool 13–14).

Andy Cole (Newcastle 93–94) og Alan Shearer (Blackburn 94–95) har begge scoret 34 mål, men begge i sesonger med 42 kamper.

De aller fleste av Salah-målene (23) er kommet med det slepne venstrebeinet, men mot Watford var det først «to høyre og vekk med dem»:

Etter tre og et halvt minutt lurte han Miguel Britos på baken, før han sendte Liverpool foran fra skrått, kort hold. Etter 42 minutter løp han inn Liverpools andre scoring etter et herlig innlegg fra venstreback Andrew Robertson.

Salah spilte også vakkert frem Roberto Firmino i 1. omgang, men brasilianerens skudd ble reddet av Watfords greske keeper Orestis Karnezis, men rett etter pause var de to på farten igjen: Inn fra Salah, og med baksiden av høyre låret satte Firmino elegant inn 3–0, som et slags luftig hælspark.

Da så det ut som Liverpool bare skulle kontrollere inn kampen, men Mohamed Salah var ikke ferdig. Første driblet han seg fri inne i feltet, og fikk såvidt slengt avgårde et skudd med venstre som Karnezis burde ha stoppet. Deretter hamret han inn keepers retur etter at Danny Ings først hadde skutt.

Liverpool trygget dermed tredjeplassen. Det er syv poeng ned til Chelsea på femteplass, men London-laget har en kamp til gode.

PS ! Liverpool er ubeseiret hjemme på Anfield: Ti seire og seks uavgjort, altså 36 poeng. Manchester City har 43, Manchester United 38, begge med én færre hjemmekamp.