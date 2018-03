KAN BLI KALT INN SOM VITNER: Fotballprofiler som FIFA-rådgiver Kjetil Siem, fotballpresident Terje Svendsen, dommersjef Terje Hauge, fotballkjendis Jan Åge Fjørtoft, dommer Svein Oddvar Moen og tidligere fotballpresident Yngve Hallén kan etter det VG forstår bli innkalt som vitner i rettsaken Svein-Erik Edvartsen (t.h.) har anlagt mot Norges Fotballforbund. Foto: NTB scanpix, Helge Mikalsen, Bjørn S. Delebekk og Gisle Oddstad

NFF-topper må vitne i Edvartsen-saken

Publisert: 01.03.18 07:58

FOTBALL 2018-03-01

Toppdommer Svein-Erik Edvartsen (38) ber flere titalls norske fotballprofiler om å møte i vitneboksen når søksmålet mot Norges Fotballforbund skal avgjøres i retten senere i år.

Det kommer frem av opplysninger VG har blitt kjent med denne uken.

Den varslede rettssaken mellom Edvartsen og hans tidligere arbeidsgiver kan dermed bli et mediesirkus av de helt sjeldne. Ikke siden rettssaken mot Guttorm Dilling i 2015 har fotballforbundet stått overfor noe lignende.

For hør bare her: Blant dem som kommer til å få innkalling om å stille som vitne er FIFA-rådgiver Kjetil Siem , Jan Åge Fjørtoft , tidligere NFF-president Yngve Hallén, Sven Mollekleiv og dommersjef Terje Hauge.

Etter det VG forstår vil også en lang rekke eliteseriedommere måtte forklare seg for Oslo tingrett. Blant disse er Svein Oddvar Moen, Trond Ivar Døvle, Tommy Skjerven og tidligere dommersjef Rune Pedersen.

Men Edvartsen og hans advokat stopper ikke med det. Flere næringslivsledere vil også bli bedt om å vitne til fordel for 38-åringen.

I tillegg er det, etter det VG forstår, høyaktuelt å kalle inn hele NFF-styret, samt ledergruppen til fotballforbundet, som vitner.

Kaller inn næringslivsledere

Det betyr i så fall navn som fotballpresident Terje Svendsen, Bjarne Berntsen, generalsekretær Pål Bjerketvedt, Svein Graff og Erik Loe.

Etter det VG kjenner til kan den endelige vitnelisten – dersom retten aksepterer Edvartsens ønske – lande på flere titall navn.

VG sendte i går fem konkrete spørsmål til Edvartsen-advokat John Christian Elden. Han svarte samlet med følgende uttalelse:

«Påstandene om «falske e-poster» med ros til Edvartsens dommervirksomhet er både uriktige og en skinnbegrunnelse slik vi ser det. De fire e-postene som er omfattet av saken, er alle fra før dommerforliket, og omhandler kun dommerkonflikten og dommerrollen.

Hel uke i retten?

NFF har en kontraktsfestet forpliktelse til å legge til rette for at SEE skal tilbake som toppdommer – vi mener de har brutt denne forpliktelsen, og uansett at de bør og må følge den opp.»

Etter det VG kjenner til er det foreslått å bruke opp mot en hel arbeidsuke på den kommende saken i Oslo tingrett. Trolig vil den finne sted allerede før sommeren.

Den betente konflikten startet som en krangel mellom tidligere FIFA-dommer Edvartsen og dommersjef Terje Hauge for over et år siden. Striden ble tilsynelatende gravlagt gjennom et dommerforlik som kostet NFF nærmere én million kroner i mai i 2017.

Men så, over sommeren eksploderte krangelen på ny: NFF hevder å kunne bevise at Edvartsen er avsenderen bak flere e-poster sendt under falskt navn. Fellesnevneren er ros til Edvartsen og kritikk av dommersjef Hague.

Fotballforbundet ga derfor Edvartsen sparken på dagen fra jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar.

Det er denne beslutningen som nå ender i Oslo tingrett, siden Edvartsen nekter for å ha stå bak de aktuelle e-postene. Han krever jobben tilbake, samt at NFF betaler saksomkostningene hans.

Rettsmegling

Frontene fremstår utad som svært steile. For NFF hevder internt å sitte på sterke kort i saken. Samtidig er Edvartsen tilsvarende tydelig på at han er uskyldig.

Allerede 12. mars må Edvartsen og fotballforbundet møte til rettsmegling i Oslo tingrett. Der kan partene komme frem til en minnelig løsning som får saken ut av verden én gang for alle.

Både Edvartsen og fotballforbundet kan stå på sitt og på den måten velge rettssak. Partene kan også bli enige om en økonomisk pakke som setter en strek én gang for alle. I tillegg kan en mulig løsning innebære at 38-åringen enten kommer tilbake som toppdommer, eller får en stilling i NFF-systemet.

– Uryddig av Elden



Men dersom saken går videre til normal behandling i Oslo tingrett – trolig i juni – ser alt ganske annerledes ut. For der vil bare avskjedigelsen av Edvartsen i fjor høst være tema.

VG vet likevel at dommeren og hans advokat vil legge stor vekt på dommerkonflikten mellom Edvartsen og Terje Hauge i fjor høst. For mens NFF mener det er et sidespor, og at saken kun handler om e-poster angivelig sendt i falskt navn, så mener Edvartsen at dommerkonflikten danner bakteppe for det som skjedde noen måneder senere.

NFFs advokat Magnus Stray Vyrje sier følgende til VG om vitnelisten og den kommende rettssaken:

– Etter det jeg forstår fra VG, forsøker Svein-Erik Edvartsen nå å skape det inntrykk at en rekke ansatte i forbundet «vil vitne til fordel for ham» i den avskjedssak som Edvartsen har anlagt mot forbundet. Retten til å føre vitner, og plikten til å avgi vitneforklaring, er lovbestemt. Hverken NFF eller forbundets ansatte kan derfor motsette seg Edvartsens ønsker. Men heri ligger ikke at de støtter Edvartsen. Hva NFFs ansatte vil forklare, vil fremkomme i tingretten. Jeg noterer ellers at advokat John Christian Elden fortsetter å prosedere saken i media. Selv opplever jeg dette som uryddig. Avskjedssaken står nå for retten. Mine anførsler og bevis for NFF vil derfor bli adressert dit.