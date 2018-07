KONFLIKT: Fra venstre: Styreleder Ivar Koteng, tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen og Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Ingebrigtsen/Hoftun og RBK: – Kan i verste fall ende i søksmål

Publisert: 25.07.18 18:52

FOTBALL 2018-07-25T16:52:34Z

Norsk Fotballtrenerforening har blitt koblet inn i konflikten mellom Kåre Ingebrigtsen, Erik Hoftun og Rosenborg. Nå vil de to sparkede trenerne forhandle med klubben.

Etter at Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun fikk sparken i Rosenborg, var VG i dialog med Treneforeningen. Da hadde ikke Teddy Moen, daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening, rukket å se på kontraktssituasjonen.

Det har de nå.

– Vi har fulgt opp og gitt våre råd til Kåre og Erik. De har nå henvendt seg til Rosenborg og formidlet et ønske om å innlede dialog med klubben for å diskutere hendelsene, komme i forhandlingsposisjon og formelt avslutte saken. Rettighetene de har sier at de kan kreve forhandling med klubben for å avslutte saken innen 14 dager etter avskjedigelse, og så har Rosenborg 14 nye dager på å svare, sier Teddy Moen til VG

– Men denne saken er på ingen måte avsluttet, legger han til.

Moen forteller at partene (Ingebrigtsen/Hoftun og Rosenborg) har ulik oppfatning om prosessen rundt avskjedigelsen. I tillegg er Ingebrigtsen og Hoftun uenige i tilbudet de har fått fra Rosenborg, og det er nettopp derfor de har et ønske om å starte forhandlinger.

Kåre Ingebrigtsen uttalte til VG tirsdag at han hadde fått en telefon fra Rosenborgs nåværende trener, Rini Coolen, som fortalte at han hadde fått tilbud om å overta Rosenborg allerede mandag – to dager før Valur-kampen – som var Ingebrigtsens siste i sjefsstolen på Lerkendal.

Det får Trenerforeningen til å stusse.

– Rent formelt sett kan du ikke ansette noen i en stilling som allerede er besatt, som Kåre og Erik er, da Rini Coolen skal ha blitt tilbudt jobben. Jeg opplever at de fleste klubber prøver å overholde en slags forståelse og respekt for trenere ved ikke å ansette noen før de har avsluttet forholdet med sittende trenere. Det har gått veldig fort i svingene her.

Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, mente at Ingebrigtsens uttalelser om Coolens jobbtilbud var løgn. Den meningen deler ikke Moen. Han sier at han stoler på medlemmene sine, og at han ikke har noen grunn til å betvile informasjonen til Ingebrigtsen.

– De fleste har nok skjønt at det ikke har vært helt etter lover og regler i arbeidslivet. Det er en rekke følelser knyttet til dette, sier Moen.

Han forteller videre at Rosenborg enn så lenge har ikke svart på invitasjonen om forhandlinger. Kanskje ikke så rart, da de fokuserer på den kommende Champions League-kampen mot Celtic onsdag kveld.

– Rosenborg kan velge å si nei, men det er sjeldent. De fleste ønsker å få en avslutning, men denne saken er på ingen måte avsluttet, selv om de (Kåre og Erik) er blitt fjernet fra sine stillinger mot sitt eget ønske.

– Det er uenighet i forhold til prosess og de formaliteter som loven krever, og de ønsker å diskutere klubbens tilbud om en økonomisk kompensasjon. I verste fall, dersom de ikke skulle bli enige om et forlik, kan det ende i søksmål fra trenerne.