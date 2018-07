Jakter potensiell gullgruve i Europa: Så mye penger står på spill

Publisert: 26.07.18 06:37

FOTBALL 2018-07-26T04:37:10Z

Norske klubber håper å sette Norge på fotballkartet med suksess i Europa. I potten ligger også en enorm økonomisk gevinst.

Nicklas Bendtners avgjørende straffespark mot Valur sendte Rosenborg videre til andre kvalifiseringsrunde i Champions League . Samtidig sikret han klubben om lag 3,5 millioner kroner ekstra i premiepenger.

Trønderne har allerede tjent rundt 6 millioner kroner i rene premiepenger så langt i kvalifiseringen. Skulle de klare å avansere mot Celtic sikrer de seg ytterligere 4,5 millioner, og mer kan det bli.

– I fjor fikk Rosenborg 43 millioner kroner da de kom til gruppespill og vant flere kamper i Europa League, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland.

Dersom Rosenborg skulle ta seg videre også mot AEK Athen, er de sikret mer penger enn i fjor.

Men først har Rosenborg en tøff jobb med å snu et dårlig utgangspunkt:

Premiepenger i Champions League – 1. kval.runde: 2,7 millioner kroner

– 2. kval.runde: 3,6 millioner kroner

– 3. kval.runde: 4,5 millioner kroner

– Play-off: 45 millioner kroner (kun de utslåtte)

– Gruppespill: 145 millioner kroner I Champions League får lagene 26 millioner kroner per seier, og 8,5 millioner kroner per uavgjort. Ved avansement (i tillegg til gruppespill): – Åttedelsfinale: 91 millioner kroner

– Kvartfinale: 100 millioner kroner

– Semifinale: 115 millioner kroner

– Finale: 144 millioner kroner Vinneren vil i tillegg bli tildelt 38 millioner kroner i premiepenger. OBS! Summene er beregnet ut fra valutakursen til euroen per juli (9,6 NOK).

Klubbene som ryker ut i play-off får rundt 45 millioner kroner. Skulle de komme seg til gruppespillet i Champions League, vil de motta en svimlende sum på om lag 145 millioner kroner.

Også Lillestrøm, Molde og Sarpsborg 08 jakter gruppespill i Europa. Torsdag venter henholdsvis LASK Linz, KF Laçi og St. Gallen. I neste runde vil det vente enda tøffere motstand.

– Jeg mener det er helt avgjørende for norsk fotball at vi drar ut og møter noen som er bedre enn oss. Man må være nysgjerrig, lukte og lære for å selv bli bra, sier Øverland, og legger til:

Premiepenger i Europa League – 1. kval.runde: 2,3 millioner kroner

– 2. kval.runde: 2,5 millioner kroner.

– 3. kval.runde: 2,7 millioner kroner.

– Play-off (kun de utslåtte): 2,9 millioner kroner.

– Gruppespill: 28 millioner kroner. I Europa League får lagene 5,5 millioner kroner per seier og 1,8 millioner kroner per uavgjort. Ved avansement (i tillegg til gruppespill): – 16-delsfinale: 4,8 millioner kroner.

– Åttedelsfinale: 10,5 millioner kroner.

– Kvartfinale: 14,5 millioner kroner.

– Semifinale: 23 millioner kroner.

– Finale: 43 millioner kroner. Vinneren får ytterligere 38,5 millioner kroner i premiepenger. OBS! Summene er beregnet ut fra valutakursen til euroen per juli (9,6 NOK).

– Jeg gleder meg når jeg opplever at alle klubbene tar dette seriøst og ser viktigheten av at vi lykkes i Europa. Erfaringene gir utvikling både for klubbene og spillerne.

I tillegg er det en god dose penger på spill. Klubbene vil tjene 2,7 millioner kroner hver om de skulle avansere til tredje kvalifiseringsrunde.

Et gruppespill i Europa League vil gi rundt 28 millioner kroner i klubbkassen. I tillegg kommer inntekter fra blant annet TV og billettsalg.

– Dortmund-opplevelsen i Skein ga fire millioner kroner bare i billettinntekter, men i tillegg har det gitt varige effekter gjennom et forhold til Dortmund. Både Dag Eilev (Fagermo, red.anm) og klubbens ledelse har fått inspirasjon og en inngang ut i Europa, sier Øverland.

VGs tips: Molde holder nullen

Mens Lillestrøm og Sarpsborg 08 begynner med tøffe bortekamper, har Ole Gunnar Solskjær og co trukket betydelig enklere motstand i form av albanske KF Laçi.

Manchester United-legenden får hjem den brennhete U19-landslagsspilleren Erling Braut Håland fra EM i Finland. Det er tydelig at moldenserne tar Europa League-kvalifiseringen på alvor. Prestasjoner ute i Europa kan fort øke markedsverdien på den attraktive unggutten.

– Rosenborg har vel sett dette best i form av at når de vinner den norske ligaen og spiller i Europa, får de helt andre helt andre penger når europeiske klubber og er interessert i spillerne deres, sier Leif Øverland, og snakker på generelt grunnlag.

Denne vanvittige prestasjonen satte fart på spekulasjonene:

Norsk Tipping har Molde som storfavoritt hjemme mot Laçi. 1.15 i odds viser at det forventes at Molde skal legge grunnlaget på hjemmebane.

Vi synes oddsen på 1.80 på at begge lag ikke scorer er mer fristende, og håper at Molde klarer å holde nullen hjemme. I motsetning til Lillestrøm (TV 2 Sportskanalen) og Sarpsborg 08 (TV 2 Sumo), vises kampen ikke på TV.