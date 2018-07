LEI: Loris Karius, her fra Liverpools treningskamp mot Blackburn, har vært gjenstand for mye kritikk. Foto: ED SYKES / X03816

Utskjelte Karius slår tilbake mot kritikerne: – Jeg synes synd på dere

Publisert: 23.07.18 08:33

Loris Karius (25) har vært gjenstand for mye kritikk, men nå tar han et oppgjør med kritikerne. Samtidig får han støtte av en keeperlegende.

Det har vært noen tøffe måneder for den tyske Liverpool-keeperen. Loris Karius hadde en forferdelig dag på jobben med to keepertabber da Real Madrid vant Champions League-finalen i mai.

I etterkant ble det klart at Karius spilte store deler av kampen med en hjernerystelse , og flere mente tidlig at Karius var ferdig som burvokter i Liverpool .

Noen måneder senere er han fortsatt i klubben, men Liverpool har sprengt banken for å hente inn en ny keeper i Alisson Becker , som er ventet å ta plass som Liverpools førstevalg mellom stengene.

Karius vartet opp med en ny keepertabbe under Liverpools treningskamp mot Tranmere Rovers 3–2, og har vært gjenstand for mye kritikk og hets på grunn av noen svake opptredener.

Nå har han sett seg lei av kritikken, og tar et oppgjør med kritikerne på Instagram.

Etter Liverpools 1–3-tap for Borussia Dortmund, la han ut følgende melding på sin Instagram:

– Til dere som finner glede i å se andre mennesker mislykkes eller lide, jeg synes synd på dere. Hva enn det er som skjer i livet ditt som gjør at dere bærer på så mye sinne og hat, jeg ber for at det går over og at dere får oppleve gode ting.

Han har tidligere fått støtte av sin manager , Jürgen Klopp, og nå får han også støtte av den spanske keeperlegenden Iker Casillas, som tok til Twitter for å forsvare sin 12 år yngre keeperkollega.

– Disse angrepene mot Loris Karius, når skal det ta slutt? Dette gjelder så mange andre keepere også. Det finnes så mange seriøse problemer i verden. Faen! La gutten være. Han er en person. Som vi alle er.