Jebali om drømmescoringen: – Keeperen trodde han var smart, men jeg var smartere

FOTBALL 2018-08-24T09:46:12Z

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-KF Shkëndija 3–1) Issam Jebali (26) leverte fotballmagi på aller øverste hylle for RBK. Etter kampen ble han sammenlignet med en av fotballens største.

Publisert: 24.08.18 11:46 Oppdatert: 24.08.18 12:31

Rosenborgs millionsignering har fått en kanonstart på Rosenborg-karrieren. Søndagens scoring mot Kristiansund var bare en forsmak . Mot makedonske Shkëndija kom den enda deiligere oppfølgeren.

– Ja, jeg er fornøyd med målet. Det var et fint mål. Det ga oss energi og selvtillit, sier Jebali, til VG.

– Ikke flaks

Kampen var målløs og lå og vippet . Ingen av lagene hadde spilt seg til store sjanser. Så – etter elleve minutter – fikk spisskollega Nicklas Bendtner ballen midt i banen. På ett touch spilte dansken ballen tilbake.

Resten av jobben gjorde Jebali – på delikat vis.

– Det var ikke flaks. Jeg ville ikke chippet hvis jeg ikke hadde sett at keeperen sto langt ute. Vanligvis, i den posisjonen, senker man hodet og går for kraft, og da tar keeperen noen skritt ut fra linjen.

Men ikke Jebali. Etter å ha dratt av én motspiller med den største selvfølgelighet, kikket han opp, og så en makedonsk keeper på halvdistanse.

– Han gjorde feil avgjørelse der. Jeg har sett det før, og jeg la den på riktig sted.

Skryt

Etter kampen fikk 26-åringen skryt av angrepskollega Jonathan Levi, som også tegnet seg på scoringslista, med sin 3–0-scoring rett før pause.

– Jeg kjenner Issam fra tidligere, og jeg vet hva han kan gjøre. Det var en liten Totti-scoring det der. Dette var bare starten. Det kommer mer fra den kanten.

Venstrekanten Jebali smiler bredt når han får høre om sammenligningen med den italienske fotballegenden.

– Ja, akkurat. Francesco Totti er kanskje den som har scoret flest slike mål. Han pleide å late som han skulle skyte hardt, og så chippet han ballen i stedet.

– Det var dét som skjedde i dag. Keeperen trodde han var smart, men jeg var smartere, sier Jebali, til VG, og ler.

Drømmestart

Rosenborg fikk en drømmestart på den første kampen i dobbeltoppgjøret mot den makedonske seriemesteren. Vinneren av dobbeltkampen belønnes med plass i gruppespillet i Europa league. Der venter kanskje motstandere som Arsenal, AC Milan og Chelsea.

– Vi visste at vi måtte score mål, og vinne kampen. Så er det normalt at man mister litt fokus etter at man har scoret tre mål, sier 26-åringen.

For etter ett mål hver av Rosenborg ferske angrepstrio, som spilte sammen for første gang, ble trønderne mer defensive, og bortelaget spilte seg sakte, men sikkert inn i kampen.

– Vi ga dem sjansen til å spille, og da tok de over i andre omgang, og de scoret ett mål. Kanskje kunne vi fortsatt å angripe, slik at de ikke hadde fått spilt på seg selvtillit. Det er ikke unormalt i fotballen at det skjer, og de viste at de er et godt lag.

Frihet

Rosenborg-trener Rini Coolen var godt fornøyd med nyervervelsen etter kampen.

– Han scoret et fantastisk mål, og det er ikke første gangen han har scoret et slikt mål. Vi har sett høydepunkter av hans tidligere kamper. Det viser hvor god han er, og at han er en god signering for oss, sier Coolen, til VG.

– Han er fortsatt ikke hundre prosent implementert i laget. Det er viktig at han får frihet til å spille sitt spill.