Sandnes Ulf holdt lekestue med Viking i rogalandsderbyet

FOTBALL 2018-08-25T15:22:24Z

(Sandnes Ulf - Viking 3–0) Viking vant 5–2 og spilte festfotball mot Sandnes Ulf 16. mai. På selveste Derbylørdag fikk «lillebror» sin søte, søte revansje.

Publisert: 25.08.18 17:22 Oppdatert: 25.08.18 17:54

Foran et nesten fullsatt Sandnes Idrettspark (4364 tilskuere) og med et oppsiktsvekkende bra vestlandsvær, var det hjemmelaget som gikk rett i strupen mot «storebroren» fra 20 minutter lenger nord på E39.

Viking klarte ikke å klarere et frispark inn i boksen og midtstopper Jasmin Bogdanovic kunne uhindret bredside inn 1–0 før ti minutter var spilt.

Like etter var stopperen en matchvinner i motsatt ende av banen, da han i siste liten fikk taklet en Tommy Høiland som var på vei til å avslutte mot mål.

Men Ulf var ikke ferdige. Som Viking gjorde da de smadret Sandnes Ulf 5–2 på 16. mai , scoret hjemmelaget to raske mål. Vegard Erliens skudd fra drøye tjue meter tok innom hælen til Claes Krongberg på vei mot mål, fikk en perfekt bue over Iven Austbø og doblet ledelsen for Sandnes Ulf .

I andre omgang kom Viking ut med et klart høyere press, men de maktet aldri å virkelig true Sandnes-keeperen Frenderup. Og da Viking slet med å omsette sin overlegne ballbesittelse til sjanser, var Sandnes Ulf dødelig effektive på kontring.

Vidar Nisja, som spilte åtte sesonger i Viking før han forlot klubben i 2015, spilte en perfekt pasning til målsniken Sanel Kapidzic, som på første berøring kunne bredside ballen i mål til 3–0.

– Det er dette som er så vakkert med Obos-ligaen , to kamper mellom de samme lagene kan være så forskjellige, sa Eurosport-ekspert Roger Risholt.

Det var også en amper start på Derbylørdagen og ingen firet i duellene. Spesielt for Rolf Daniel Vikstøl rant det over etter han mente Viking ble snytt for straffe og dundret inn i Vidar Nisja. Viking-backen slapp unna med gult kort.

Men poeng fikk de ikke og Sandnes Ulf fikk sin søte revansje etter ydmykelsen på SR-Bank Arena den 16. mai.