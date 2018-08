VRAKET: Anthony Martial, som her byttes ut under kampen mot Brighton i andre serierunde, var ikke engang med i kamptroppen til José Mourinho mot Tottenham mandag. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Mourinho i maktkamp om United-stjerne: – En alvorlig smell

Anthony Martial (22) ble vraket fra Manchester United-troppen i forrige kamp. Bak kulissene jobber klubben angivelig med en ny kontrakt til stjerneskuddet.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Herman Tinius Folvik

Publisert: 31.08.18 11:44

Den lille krigen på Manchester United-bakrommet har pågått hele sommeren , da Mourinho skal ha ønsket seg minst én ny midtstopper i verdensklasse, mens ledelsen i klubben skal ha satt ned foten fordi ønskene var for dyre i forhold til kvaliteten.

Men maktkampen i storklubben har ikke avtatt til tross for at overgangsvinduet har stengt. Nå skal en ny spiller angivelig stå i sentrum for spenningene mellom manager Mourinho og direktør Ed Woodward: Anthony Martial.

«En alvorlig smell»

Den franske 22-åringen får lite tillit av Mourinho og skal ha ønsket seg bort hele sommeren, med AC Milan og Atlético Madrid som mulige destinasjoner. Manageren skal også ha ønsket å selge spilleren for å frigi midler til nye signeringer. Situasjonen virket å eskalere da Martial ble utelatt fra Mourinhos tropp til mandagens Premier League-kamp mot Tottenham, en avgjørelse Martial ifølge franske RMC skal ha vurdert som «uforståelig».

Mens Martial tydeligvis ikke er en del av Mourinhos kortsiktige planer, virker Manchester United fast bestemt på å gjøre spilleren til en viktig del av klubbens langsiktige planer: Ifølge blant andre The Telegraph skal Martial ha fått tilbud om en ny femårskontrakt med klubben han signerte for på sommeren i 2015.

Avisen kaller det for «det seneste tegnet på José Mourinhos synkende makt på Old Trafford» og hevder en kontraktforlengelse vil bety «en alvorlig smell for managerens minskende autoritet».

RMC skriver at Martial befinner seg i hjertet av en «ukomfortabel krig mellom sjefene» i Manchester United, med Mourinho på én side og Woodward på den andre. Ifølge den franske radiokanalen skal Mourinho ha vraket Martial fra troppen til Tottenham for å vise sitt sinne overfor den mulige kontraktsforlengelsen.

– Dømt til å bli en distraksjon

– Ledelsen til United må ha to tanker samtidig. De må støtte manageren som er der på hans premisser. Så er det en del spørsmål, som forlengelse av kontrakter, som er vel så mye klubbens valg som manageren, sier TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre.

– De må tenke gjennom perspektivet med Mourinho. Er planen å ha ham der i tre år til, må de tillegge Mourinhos ord i mye større grad. Er dette den siste sesongen med Mourinho, vil det tale for at man kan beholde spillere som Mourinho ikke vil bruke, sier han.

NRKs ekspert på internasjonal fotball, Thore Haugstad, mener uenighetene mellom Mourinho og styret er dømt til å skape problemer for klubben i nær fremtid.

– Ed Woodward har motsagt Mourinho på overgangsmarkedet, noe som vitner om uenigheter om klubbens strategi på kort og lang sikt. Om resultatene ikke forbedrer seg, og om ledelsen mener at trenerens ønsker ikke er i samsvar med deres egne, så gir det mening å begynne med blanke ark, sier han.

– Hvorfor har det skjært seg?

– Det har ikke hjulpet at Mourinho har satt en negativt tone omtrent fra første dag av sesongoppkjøringen. Når selv treneren sier at sommeren har vært bortkastet og at sesongstarten blir tøff, ender det fort slik. Mourinho har heller ikke fått forsterkningene han krevde. På toppen av det hele ser det ut til å finnes en intern konflikt mellom ham og Woodward, noe som er dømt til å bli en distraksjon. Sist, men ikke minst virker det som om det er noe med Mourinhos metoder – enten fysisk eller mentalt – som gjør at laget faller sammen etter to år. Det er vanskelig å si akkurat hva, men beviset for at det er en faktor øker for hver jobb han tar, sier Haugstad.