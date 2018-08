BYTTET INN: Alexander Sørloth kjemper i en duell med Fulham-stopper Maxime Le Marchand, mens Stefan Johansen (til høyre) følger med. Foto: Joe Toth/BPI/REX/Shutterstock / Joe Toth/BPI/REX/Shutterstock

Sørloth med stjernehyllest: – Viktig for oss at han blir her

Publisert: 12.08.18 08:46

FOTBALL 2018-08-12T06:46:51Z

CRAVEN COTTAGE (VG) (Fulham – Crystal Palace 0–2) Alexander Sørloth (22) var skuffet over at han måtte starte sesongen på benken, men gliste bredt etter tre poeng og at klubbens store stjerne, Wilfried Zaha (25), åpnet med scoring.

Sørloth måtte nøye seg med spill i sluttminuttene, men gliste likevel bredt etter at Crystal Palace fikk en knallstart på sesongen med tre poeng mot Fulham og Stefan Johansen (27).

– Alle skjønner jo at det er viktig for oss at han blir her. Han er en utrolig god fotballspiller, sa Sørloth til VG om lagkameraten etter den velsmakende 2–0-seieren mot den nyopprykkede London-rivalen Fulham i går.

Zaha var glimrende på slutten av forrige sesong, og til tross for flere overgangsrykter ble han værende i klubben – enn så lenge. Zaha punkterte kampen da han rundet keeper og trillet inn 2–0 i det 80. minutt.

For et år siden åpnet Palace sesongen med syv strake tap. Zaha ble skadet etter den første kampen, og laget vant ikke før han var tilbake mot Chelsea i oktober.

VGs Premier League-tips: Her havner Palace til slutt

I går hadde Jeffrey Schlupp lagt grunnlaget da han på herlig vis banket ballen i nettet fra vrien posisjon inne i feltet. For øvrig hans første scoring i Premier League på nøyaktig 100 kamper for Palace og gamleklubben Leicester.

Nordmennene benket

Sett med norske øyne fikk London-oppgjøret en skuffende innledning da lagene kom, og både Johansen og Sørloth var henvist til innbytterbenken fra start på ærverdige, intime Craven Cottage.

Det ble ingen norsk duell før Sørloth erstattet Christian Benteke i det 83. minutt – rett etter at Johansen også var byttet inn.

Og ikke minst hadde altså Zaha nettopp økt ledelsen til 2–0 for bortelaget, og Palace trengte bare å sikre seieren på tampen.

– Skulle hatt en scoring

Sørloth hadde også muligheten til å score da han var med i et farlig angrep, men pasningen fra Cheikhou Kouyaté kom aldri til en bedre plassert nordmann. Kouyate valgte å skyte fra spiss vinkel, og Fulham-keeper Fabri reddet.

– Det var i alle fall fint å få noen minutter, men jeg skulle nok hatt en scoring på slutten der. Jeg tenker på situasjonen der jeg ikke fikk pasningen, sa Sørloth på vei inn i spillerbussen utenfor stadion en drøy halvtime etter at dommer Mike Dean hadde blåst av kampen.

– Seieren var uansett viktigst i dag. Nå får vi en herlig start med tre poeng på bortebane, og det er perfekt oppkjøring til hjemmekampen mot Liverpool neste helg.

– Er det en kamp som betyr noe spesielt for deg?

– Nei, jeg har ikke noe favorittlag i England. Men det er morsomt å møte de store lagene, sa Sørloth som altså fortsatt står uten scoring for sin nye klubb etter overgangen fra FC Midtjylland på nyåret.

Fikk beskjeden på torsdag

22-åringen la ikke skjul på at han var skuffet over at han ikke fikk starte. Manager Roy Hodgson valgte å satse på Benteke som oppspillspunkt.

– Jeg har spilt flesteparten av kampene i oppkjøringen, men så startet Christian (Benteke) den siste, så jeg var forberedt på at det ble benken her. Laget kom på torsdag, og da fikk jeg brukt tiden til å snu om hodet, forklarte Sørloth.

– Jeg er helt skadefri, og klart til å klinke til enten det blir som innbytter eller fra start fremover, slo Sørloth fast.

Benteke spilte for øvrig ingen stor kamp, men var nær scoring i 1. omgang da han headet mot mål og keeper så vidt fikk slått den videre i tverrliggeren.

Sjeldent hjemmetap

Hva så med Fulham? Etter fire år var klubben endelig tilbake i Premier League, men etter 15 strake hjemmekamper uten tap kom smellen i åpningskampen.

Klubben har hentet inn en rekke nye spillere, men det haster å få samspilt gruppen hvis det ikke skal bli mange sure høst- og vinterkvelder på Craven Cottage som ligger rett ved siden av Themsen-elven i den engelske hovedstaden.

Hjemmelaget skapte da også nok sjanser til at kampen kunne vippet i deres favør, men spissen Aleksandar Mitrovic hadde ikke de berømte marginene på sin side, og nysigneringen André Schürrle ble snytt for straffespark i første omgang.

Neste helg er det en vrien bortekamp mot Tottenham for serbiske Slavisa Jokanovic sitt mannskap.