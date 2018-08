TIL BRANN: Ruben Yttergård Jenssen, her fra en landskamp i 2016 mot Portugal (0–3-tap). Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ruben Yttergård Jenssen er klar for Brann

Publisert: 11.08.18 15:37 Oppdatert: 11.08.18 16:39

Brann har hentet Ruben Yttergård Jenssen (30) fra nederlandske Groningen, men han kan ikke spille toppkampen mot Molde søndag.

– Jeg gleder meg enormt. Jeg kommer til en klubb som kjemper i toppen av Eliteserien og håper å bidra til at høstsesongen blir bra, sier Yttergård Jenssen til Branns hjemmesider .

30-åringen spiller midtbane og vil erstatte Sivert Heltne Nilsen som forsvant til Hobro – en overgang som skapte mye støy rundt serielederen.

39 landskamper

Yttergård Jenssen har spilt 39 landskamper for Norge og har over 200 kamper for Tromsø.

Siden han dro fra Tromsø har han spilt i Kaiserslautern i tillegg til Groningen . Han har skrevet kontrakt ut 2020.

– Fint for familien

– For familien blir det fint å komme tilbake til Norge. Både min far og andre har fortalt mye fint om Bergen, og jeg gleder meg til å komme hit. Jeg kjenner mange av spillerne fra før og tror jeg vil komme fort inn i gruppen. Det er flotte typer her som det blir fint å være på lag med, forteller 30-åringen.

Han er ikke aktuell for søndagens kamp mot Molde. Dermed blir kampen mot Sarpsborg 19. august den første han kan spille.

Nordmannen takker for tiden i Nederland på Instagram .